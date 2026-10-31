Пенсії майже до 19 тисяч: хто має право на підвищені виплати та як їх оформити

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В Україні учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсійний відпочинок та спеціальні фінансові доплати від держави.

Як повідомляє видання «На пенсії», остаточний розмір таких виплат для ветеранів формується залежно від низки конкретних чинників.

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Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду України на основі профільного законодавства, особи зі статусом учасника бойових дій отримують можливість дострокового виходу на заслужений відпочинок.

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Чоловіки можуть скористатися цим правом у 55-річному віці за умови вислуги від 25 років, тоді як жінкам достатньо досягти 50 років та мати щонайменше 20 років стажу. При цьому основна сума нарахувань розраховується в індивідуальному порядку, враховуючи загальний термін сплати страхових внесків та офіційний рівень грошового забезпечення.

Які надбавки та реальний мінімум для УБД

Після проведеної у березні індексації мінімальний рівень щомісячних пенсійних виплат для осіб зі статусом учасника бойових дій встановлено на рівні 6197 гривень.

До розрахованої базової суми пенсії в обов’язковому порядку додаються передбачені законодавством пільгові надбавки, зокрема підвищення у розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, що становить 648,75 гривні, а також щомісячна цільова допомога обсягом 40 гривень.

Якщо загальний розмір пенсії з урахуванням усіх доплат все одно залишається нижчим за 6197 гривень, держава компенсує цю різницю за рахунок щомісячної адресної допомоги для досягнення встановленого гарантованого порогу.

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Хто може отримати грошову допомогу від 10 600 до 18 880 гривень

Значно вищі пенсійні виплати передбачені для тих учасників бойових дій, які отримали офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Для такої категорії громадян держава гарантує суттєво підвищений мінімальний рівень щомісячної фінансової підтримки:

I група інвалідності — не менше 18 885 грн;

II група інвалідності — не менше 15 494 грн;

III група інвалідності — не менше 10 625 грн.

Найбільша сума, яку може отримувати пенсіонер — як цивільний, так і військовий — обмежена 10 прожитковими мінімумами й не може перевищувати 25 950 гривень.

Перелік документів, потрібних для оформлення пенсійних виплат учасникам бойових дій

Звернутися із заявою щодо призначення чи перерахунку пенсійних виплат можна безпосередньо у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в електронному форматі через офіційний вебпортал послуг ПФУ.

Разом із заявою необхідно надати оригінальні документи або їхні скан-копії:

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паспорт та ІПН;

трудова книжка або документи про військову службу (для підтвердження стажу);

довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо відомостей немає в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України;

фотокартка (для виготовлення пенсійного посвідчення).

У 2026 році гарантований мінімум пенсійних виплат для учасників бойових дій зафіксований на рівні 6197 гривень. При цьому сума у 18 885 гривень передбачена виключно для військових, які отримали I групу інвалідності унаслідок бойових дій.

Для безперешкодного отримання виплат ветеранам рекомендується завчасно підготувати та перевірити всі службові довідки й підтверджувальне посвідчення.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

В Україні особи з інвалідністю II групи за наявності страхового стажу отримують пенсію у розмірі 90% пенсії за віком, а за його відсутності можуть оформити державну соціальну допомогу. Для військовослужбовців виплати за II групою інвалідності призначаються незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

Також у листопаді 2026 року частина українських пенсіонерів автоматично отримає додаткові виплати до гарантованих мінімумів, якщо розрахункова пенсія за страховим стажем і доходом виявиться нижчою.

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