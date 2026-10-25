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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке церковне свято в Україні 1 листопада

Що за церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковне свято 1 листопада

Церковне свято 1 листопада / © pexels.com

1 листопада (14 листопада), в православному календарі день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. Косма і Дам’ян жили в ранні століття християнства. За поширеним церковним переданням, вони були братами-близнюками або рідними братами, які походили з Малої Азії. Їхня мати виховала синів у християнській вірі та навчила допомагати тим, хто потребує підтримки.

Брати здобули знання з лікування й використовували їх для допомоги людям. Вони доглядали хворих, полегшували страждання та, за переказами, лікували не лише людей, а й тварин. За свою роботу Косма і Дам’ян не вимагали винагороди, адже вважали дар зцілення служінням Богові.

Саме ця особливість стала основою їхнього найменування — безсрібники, тобто ті, хто не приймає срібла, грошей або плати за допомогу. У православній і католицькій традиціях їх також називають чудотворцями, оскільки церковні перекази приписують їм численні зцілення.

За церковними переказами, брати подорожували містами й селами, відвідували оселі хворих і надавали допомогу всім, хто до них звертався. Вони не розрізняли людей за статками чи становищем у суспільстві. Бідні й заможні отримували однакову увагу.

Косма і Дам’ян поєднували медичні знання з молитвою. Вони вважали, що здібності до лікування отримали від Бога, тому не мали права перетворювати їх на джерело особистого збагачення. Їхнє служіння ґрунтувалося на євангельському принципі: даром отримали — даром віддавайте.

Церковне свято в Україні 1 листопада за старим календарем

За старим календарем 1 листопада в Україні вшановували перенесення мощей преподобного Івана Рильского. Преподобний Іван Рильський — болгарський святий, подвижник і небесний покровитель Болгарії. Він жив у X столітті, присвятив себе молитві та усамітненню в Рильських горах, де згодом виник знаменитий Рильський монастир. Після смерті святого його мощі перенесли з Рильської обителі до міста Середець (сучасна Софія). Згодом вони опинилися в Угорщині, а пізніше були повернуті до Тирнова. У 1469 році мощі Івана Рильського урочисто перенесли назад до Рильського монастиря, де вони зберігаються й нині.

Прикмети 1 листопада

Народні прикмети 1 листопада / © pexels.com

Народні прикмети 1 листопада / © pexels.com

  • Теплий день — зима буде м’якою.

  • Ясна погода — очікували холодної зими.

  • Птахи летять низько — невдовзі похолодає.

Що не можна робити 1 листопада

Згідно з давніми повір’ями, цього дня не варто залишати без підтримки тих, хто просить про допомогу, або відмовляти нужденним у милостині. Водночас існувало незвичне застереження: подаючи гроші чи їжу, не слід було зустрічатися поглядом із прохачем. Люди вірили, що під людською подобою може ховатися нечиста сила, а прямий погляд нібито допоможе їй проявитися.

Що можна робити 1 листопада

У народному календарі свято відоме як Кузьми та Дем’яна. До цього дня селяни намагалися впоратися з останніми польовими й городніми справами, а також завершити сезонні роботи в саду. На святковий стіл традиційно ставили кашу зі свіжого зерна та домашні пироги.

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