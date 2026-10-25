Какой церковный праздник в Украине 1 ноября

Церковный праздник 1 ноября / © pexels.com

Реклама

1 ноября (14 ноября), в православном календаре день памяти бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Косма и Дамьян жили в ранние века христианства. По распространенному церковному преданию, они были братьями-близнецами или родными братьями, происходившими из Малой Азии. Их мать воспитала сыновей в христианской вере и научила помогать нуждающимся в поддержке.

Братья получили знания по лечению и использовали их для помощи людям. Они ухаживали за больными, облегчали страдания и, по преданию, лечили не только людей, но и животных. За свою работу Косма и Дамьян не требовали вознаграждения, поскольку считали дар исцеления служением Богу.

Реклама

Именно эта особенность стала основой их наименования — бессеребряные, то есть те, кто не принимает серебра, денег или платы за помощь. В православной и католической традициях их также называют чудотворцами, поскольку церковные предания приписывают им многочисленные исцеления.

Реклама

По церковным преданиям, братья путешествовали по городам и селам, посещали дома больных и оказывали помощь всем, кто к ним обращался. Они не различали людей по состоянию или положению в обществе. Бедные и богатые получали одинаковое внимание.

Косма и Дамьян сочетали медицинские знания с молитвой. Они считали, что способности к лечению получили от Бога, поэтому не имели права превращать их в источник личного обогащения. Их служение основывалось на евангельском принципе: даром получили — даром отдавайте.

Церковный праздник в Украине 1 ноября по старому календарю

По старому календарю 1 ноября в Украине чествовали перенос мощей преподобного Иоанна Рыльского. Преподобный Иоанн Рыльский — болгарский святой, подвижник и небесный покровитель Болгарии. Он жил в X веке, посвятил себя молитве и уединению в Рильских горах, где впоследствии появился знаменитый Рильский монастырь. После смерти святого его мощи перенесли из Рильской обители в город Середец (современная София). Впоследствии они оказались в Венгрии, а позже были возвращены в Тырново. В 1469 году мощи Ивана Рыльского торжественно перенесли обратно в Рильский монастырь, где они хранятся и сейчас.

Приметы 1 ноября

Народные приметы 1 ноября / © pexels.com

Теплый день — зима будет мягкой.

Ясная погода — ожидали холодной зимы.

Птицы летят низко — скоро похолодает.

Что нельзя делать 1 ноября

Согласно давним поверьям, в этот день не стоит оставлять без поддержки просящих о помощи или отказывать нуждающимся в милостыне. В то же время существовала необычная оговорка: подавая деньги или еду, не следовало встречаться взглядом с просителем. Люди верили, что под человеческим обликом может скрываться нечистая сила, а прямой взгляд якобы поможет ему проявиться.

Реклама

Что можно делать 1 ноября

В народном календаре праздник известен как Кузьмы и Демьяна. К этому дню крестьяне пытались справиться с последними полевыми и огородными делами, а также завершить сезонные работы в саду. На праздничный стол традиционно ставили кашу из свежего зерна и домашние пироги.

Новости партнеров

Новости партнеров