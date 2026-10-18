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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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2 мин

День ангела 25 октября: кого и как поздравлять с именинами

25 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 25 октября

Какой день ангела 25 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 25 октября

25 октября 2026 поздравьте с именинами Валерия, Матрона.

Валерий — латинское происхождение, значит быть здоровым. В детстве упорный, активный, энергичный. Во взрослом возрасте становится дотеплым, любит шумные компании.

Матрона — латинское имя, переводится как «мать семейства». В детстве добрая, искренняя, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится верной, на первое место всегда ставит семью.

День ангела 25 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 25 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, предохраняет от проблем, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, семейного уюта и много счастливых моментов в жизни!

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья, защищает от всего злого и дарит веру в лучшее. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, теплом, добром и приятными сюрпризами!

***

С именинами! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда помогал тебе по важным делам, оберегал от ошибок и поддерживал в сложные минуты. Пусть в сердце живет надежда, в душе царит гармония, а рядом будут люди, которые любят, ценят и искренне радуются твоим успехам!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть Господь благословляет каждый твой шаг, а ангел-хранитель защищает от бед и тревог. Желаю изобилия, мира, благополучия, исполнения самых заветных мечтаний и как можно больше поводов для улыбки. Пусть судьба будет щедрой на добро, а жизнь — исполненной света и любви!

***

С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный защитник всегда оберегает тебя и твоих родных, помогает находить выход из любых ситуаций и наполняет сердце спокойствием. Желаю здоровья, искренних чувств, верных друзей, семейного тепла и мирного неба над головой. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, добра и маленьких чудес!

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