Какой церковный праздник в Украине 22 октября

Церковный праздник 22 октября / © pexels.com

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22 октября (4 ноября), в православном календаре день памяти святого Аверкия, епископа Ерапольского. Аверкий был епископом города Иераполя во Фригии — исторической области Малой Азии. В то время христиан в городе было немного, в то время как большинство населения придерживалось языческих верований.

Святой посвятил свою жизнь распространению христианского учения. Он призвал людей отказаться от поклонения языческим богам и обратиться к вере во Христа. По преданию, Аверкий не боялся открыто выступать против язычества даже тогда, когда это могло представлять опасность для его жизни.

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Однажды в Иераполе проходил большой языческий праздник. Люди собрались у храма, приносили жертвы своим богам и поклонялись статуям.

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Увидев это, епископ огорчился тем, что люди отвергли христианскую веру. По церковному житию, после молитвы Аверкий получил Божественное откровение, побудившее его выступить против идолопоклонства. Он разрушил языческие идолы, после чего разгневанные жители города хотели его схватить.

Однако епископ не стал скрываться. Он пришел к людям и начал открыто проповедовать христианское учение.

За житием святого именно в этот момент среди толпы оказались трое юношей, которых считали одержимыми нечистыми духами. Аверкий помолился за них, и, по церковной традиции, юноши были освобождены от духовного недуга.

Это поразило собравшихся. Люди увидели в событии символ Божьей силы и начали слушать проповедь епископа. Многие жители Иераполя попросили Аверкия научить их христианской вере, а затем приняли крещение.

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Так служение святого принесло первые большие плоды: языческий город постепенно стал центром христианской общины.

После проповеди в Иераполе Аверкий отправился в миссионерские путешествия. По церковному преданию он посетил многие города и села, проповедуя Евангелие и помогая больным.

Его путь пролегал через Сирию, Киликию и Месопотамию. Святой также побывал в Риме. Всюду он призывал людей к христианской вере и, по преданию, совершал чудеса исцеления. Именно широта его миссионерской деятельности стала одной из причин, почему святого называют равноапостольным.

Церковный праздник в Украине 22 октября по старому календарю

По старому календарю 22 октября в Украине чтили память апостола Иакова Алфиева. В Евангелиях о нем упоминается немного, однако церковная традиция свидетельствует, что после Вознесения Господня он проповедовал христианское учение в разных землях. Апостол Иаков известен своей преданностью Христу и жертвенным служением. По преданию он принял мученическую смерть за веру, оставшись верным Евангелию до конца жизни.

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Приметы 22 октября

Народные приметы 22 октября / © pexels.com

Если 22 октября деревья еще не сбросили все листья — зима может прийти поздно.

Если в этот день выпал снег, то считали, что в скором времени установится зимняя погода.

Дождь 22 октября — к сырой и пасмурной погоде в конце осени.

Что нельзя делать 22 октября

Наши предки советовали не перегружать себя домашними делами и отложить тяжелый физический труд. Также в этот день пытались избегать негативных мыслей и разговоров: не роптать на жизненные обстоятельства, не упрекать родных и не возвращаться к старым конфликтам и обидам. Верили, что спокойствие, дружелюбие и теплая атмосфера в доме помогут провести день в согласии.

Что можно делать 22 октября

В народном календаре 22 октября известно как Аверкиев день — его название связывают с памятью святого Аверкия, почитаемого в этот день. Издавна считалось, что эту дату лучше посвятить семье: провести время с родными, пообщаться с близкими и подарить им свою заботу и внимание.

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