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Какой церковный праздник в Украине 21 октября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
21 октября (3 ноября), в православном календаре день памяти преподобного Иллариона Великого. Илларион родился около 291 года в Палестине, недалеко от города Газа, в языческой семье. Еще в юном возрасте он отправился в Александрию, где получал образование.
Там Илларион познакомился с христианской верой и принял крещение. Постепенно решил полностью посвятить себя Богу и отказаться от обычной мирской жизни.
Важным событием в жизни Иллариона стала встреча с преподобным Антонием Великим — одним из известнейших основателей христианского монашества.
Илларион некоторое время находился рядом со святым Антонием, обучаясь у него духовной мудрости и правилам аскетической жизни. После этого он вернулся в Палестину, желая продолжить подвижнический путь уже на родине.
После смерти родителей Илларион раздал имущество нуждающимся и отправился в пустыню. Там он поселился в уединенном месте недалеко от Майумы.
Жизнь преподобного Иллариона была чрезвычайно суровой. Он много молился, постился, работал руками и старался как можно меньше общаться с людьми.
По преданию, сначала Илларион жил в небольшой хижине, питаясь очень скромно. Он стремился победить свои страсти и полностью сосредоточиться на духовной жизни.
Впоследствии вокруг подвижника начали собираться люди, желавшие научиться у него христианской жизни. Так постепенно возникла одна из первых монашеских общин Палестины.
Последние годы преподобный Илларион провел на острове Кипр. Там он поселился в отдаленном месте и продолжал подвиг молитвы.
По церковному преданию, перед смертью он оставил своим ученикам духовные наставления и повелел похоронить его скромно.
Преподобный Илларион Великий умер около 371 года.
Церковный праздник в Украине 21 октября по старому календарю
По старому календарю 21 октября в Украине чтили память преподобной Пелагеи Антиохийской. Пелагея была известна своей красотой и состоятельностью. Она жила в мире, исполненном развлечений и искушений, однако однажды услышала проповедь епископа Нонна, говорившего о грехе, покаянии и спасении души. Эти слова произвели на нее очень сильное впечатление. Святая осознала ошибочность своей прежней жизни и решила коренным образом ее изменить. Пелагея приняла христианство и искренне раскаялась в своих грехах.
Приметы 21 октября
Если 21 октября тепло и солнечно, осень еще долго не будет отступать.
Сильный ветер в этот день предвещает холодную и ветреную погоду в ближайшие дни.
Если утром туман — день будет теплым, а погода может скоро измениться.
Что нельзя делать 21 октября
Считалось, что дорога может оказаться беспокойной или принести неприятные сюрпризы, поэтому путешествия лучше было отложить.
Что можно делать 21 октября
В народе его называют Илларионовым днем и считают своеобразным пределом между осенью и зимой: теплая пора уже подходит к концу, однако настоящие зимние холода еще не наступили.