Какой церковный праздник в Украине 21 октября

Церковный праздник 21 октября / © unsplash.com

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21 октября (3 ноября), в православном календаре день памяти преподобного Иллариона Великого. Илларион родился около 291 года в Палестине, недалеко от города Газа, в языческой семье. Еще в юном возрасте он отправился в Александрию, где получал образование.

Там Илларион познакомился с христианской верой и принял крещение. Постепенно решил полностью посвятить себя Богу и отказаться от обычной мирской жизни.

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Важным событием в жизни Иллариона стала встреча с преподобным Антонием Великим — одним из известнейших основателей христианского монашества.

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Илларион некоторое время находился рядом со святым Антонием, обучаясь у него духовной мудрости и правилам аскетической жизни. После этого он вернулся в Палестину, желая продолжить подвижнический путь уже на родине.

После смерти родителей Илларион раздал имущество нуждающимся и отправился в пустыню. Там он поселился в уединенном месте недалеко от Майумы.

Жизнь преподобного Иллариона была чрезвычайно суровой. Он много молился, постился, работал руками и старался как можно меньше общаться с людьми.

По преданию, сначала Илларион жил в небольшой хижине, питаясь очень скромно. Он стремился победить свои страсти и полностью сосредоточиться на духовной жизни.

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Впоследствии вокруг подвижника начали собираться люди, желавшие научиться у него христианской жизни. Так постепенно возникла одна из первых монашеских общин Палестины.

Последние годы преподобный Илларион провел на острове Кипр. Там он поселился в отдаленном месте и продолжал подвиг молитвы.

По церковному преданию, перед смертью он оставил своим ученикам духовные наставления и повелел похоронить его скромно.

Преподобный Илларион Великий умер около 371 года.

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Церковный праздник в Украине 21 октября по старому календарю

По старому календарю 21 октября в Украине чтили память преподобной Пелагеи Антиохийской. Пелагея была известна своей красотой и состоятельностью. Она жила в мире, исполненном развлечений и искушений, однако однажды услышала проповедь епископа Нонна, говорившего о грехе, покаянии и спасении души. Эти слова произвели на нее очень сильное впечатление. Святая осознала ошибочность своей прежней жизни и решила коренным образом ее изменить. Пелагея приняла христианство и искренне раскаялась в своих грехах.

Приметы 21 октября

Народные приметы 21 октября / © pexels.com

Если 21 октября тепло и солнечно, осень еще долго не будет отступать.

Сильный ветер в этот день предвещает холодную и ветреную погоду в ближайшие дни.

Если утром туман — день будет теплым, а погода может скоро измениться.

Что нельзя делать 21 октября

Считалось, что дорога может оказаться беспокойной или принести неприятные сюрпризы, поэтому путешествия лучше было отложить.

Что можно делать 21 октября

В народе его называют Илларионовым днем и считают своеобразным пределом между осенью и зимой: теплая пора уже подходит к концу, однако настоящие зимние холода еще не наступили.

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