День ангела 13 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 13 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 13 жовтня

13 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Микиту, Миколу, Якова, Злату.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим, працьовитим.

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Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві впертий, завжди відстоює свою точку зору. В дорослому віці стає серйозним, незалежним.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці стає добрим, вірним.

Злата — давньоєврейське ім’я, перекладається як «золото». В дитинстві не терпить одноманітності, весела. В дорослому віці стає цілеспрямованою, має тягу до пригод.

День ангела 13 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав у важливі моменти та дарував віру в краще. Нехай у житті буде багато щасливих подій, любові, добра і тепла.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай доля дарує приємні зустрічі, здійснення мрій і безліч приводів для радості. Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, родинного затишку та мирного неба.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди тримав тебе під своїм крилом, відводив усі біди й допомагав знаходити правильний шлях. Нехай кожен день приносить добрі новини, щирі усмішки та маленькі й великі радощі.

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Вітаю з іменинами! Нехай у серці завжди живуть спокій, надія та любов, а поруч будуть люди, які цінують, підтримують і надихають. Бажаю благополуччя, удачі в усіх справах та здійснення найзаповітніших бажань.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю світлої життєвої дороги, добрих людей поруч, достатку, здоров’я та щастя. Нехай твій ангел-охоронець захищає від усього лихого й допомагає впевнено йти назустріч своїм мріям.

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