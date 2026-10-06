Яке свято 13 жовтня 2026 року / © ТСН

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13 жовтня 2026 року — вівторок. 1692-й день війни в Україні.

Яке свято 13 жовтня

13 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки / © pexels.com

13 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки. Карп був єпископом, а Папіла — дияконом. За переказами, їх заарештували через відмову приносити жертви язичницьким богам. Після катувань вони не зреклися християнської віри й були страчені. Агатоніка була християнкою, яка стала свідком їхніх страждань. Вона відкрито сповідувала свою віру і також прийняла мученицьку смерть.

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13 жовтня в Україні і світі святкують День без бюстгальтера / © pexels.com

13 жовтня в Україні і світі святкують День без бюстгальтера. Цього дня день жінок заохочують за бажанням відмовитися від бюстгальтера як символу свободи, прийняття власного тіла та привернення уваги до теми здоров’я грудей. Ініціатива набула популярності в соцмережах на початку 2010-х років і згодом стала асоціюватися з місяцем обізнаності про рак молочної залози, який проходить у жовтні. Водночас День без бюстгальтера не є офіційною медичною кампанією, а відмова від бюстгальтера не запобігає раку молочної залози.

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13 жовтня Міжнародний день костюма / © pexels.com

Також 13 жовтня Міжнародний день костюма. Популярність свята пов’язують із серіалом «Як я зустрів вашу маму» (How I Met Your Mother) та персонажем Барні Стінсоном, якого зіграв Ніл Патрік Гарріс. Барні відомий своєю любов’ю до класичних костюмів і знаменитим закликом «Suit up!». Шанувальники серіалу підхопили цю ідею, і приблизно від 2010 року Suit Up Day почав поширюватися через соцмережі.

13 жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки лих / © pexels.com

А ще 13 жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки лих. Його започаткувала Генеральна Асамблея ООН 1989 року, щоб привернути увагу до того, як держави й громади можуть зменшувати ризики та наслідки природних і техногенних катастроф. Йдеться не лише про реагування на землетруси, повені, пожежі, посухи чи шторми, а передусім про профілактику і підготовку: системи раннього попередження, безпечне будівництво, плани евакуації, навчання населення та захист критичної інфраструктури.

13 жовтня святкують Міжнародний день простої мови / © pexels.com

13 жовтня святкують Міжнародний день простої мови. Він присвячений ідеї, що офіційні, юридичні, медичні, ділові та інші важливі тексти мають бути написані зрозумілою для звичайної людини мовою, без зайвої канцелярщини та складних конструкцій.

13 жовтня День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози / © pexels.com

Також 13 жовтня День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози. Він покликаний привернути увагу до людей, які живуть із метастатичним, або IV стадії, раком молочної залози. Метастатичним називають рак молочної залози, який поширився за межі грудей і прилеглих лімфатичних вузлів на інші органи чи частини тіла — наприклад, кістки, легені, печінку або мозок. Це не окремий вид раку: навіть після поширення пухлинні клітини зберігають характеристики раку молочної залози.

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13 жовтня Всесвітній день боротьби з тромбозом / © pexels.com

А ще 13 жовтня Всесвітній день боротьби з тромбозом. Його започаткувало 2014 року Міжнародне товариство з тромбозу і гемостазу (ISTH), щоб підвищувати обізнаність про тромбоз, його ознаки, фактори ризику та способи профілактики. Тромбоз виникає, коли в кровоносній судині утворюється згусток крові — тромб, який може частково або повністю перекрити кровотік. Особливу небезпеку становить венозна тромбоемболія, до якої належать тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії.

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