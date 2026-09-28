Яке церковне свято в Україні 5 жовтня

Церковне свято 5 жовтня / © pexels.com

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5 жовтня (18 жовтня), в православному календарі день пам’яті мучениці Харитини. Харитина ще в ранньому дитинстві залишилася сиротою. Вона жила в Амісі — місті Понту на узбережжі Чорного моря. Дівчинку взяв під свою опіку благочестивий і заможний чоловік на ім’я Клавдій. Він виховав її та полюбив як рідну доньку.

Харитина виросла не лише вродливою, а й надзвичайно доброю та лагідною дівчиною. У церковному переданні її описують як смиренну, розсудливу, слухняну й чисту серцем. Вона багато молилася, вивчала Боже слово і вирішила присвятити своє життя Христові.

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Особливою рисою Харитини було те, що вона не приховувала своєї віри. Своїм життям і словами вона допомагала іншим людям пізнавати християнство. Саме це зрештою привернуло до неї увагу влади.

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Часи, в які жила Харитина, були надзвичайно небезпечними для християн. За правління імператора Діоклетіана розпочалися масштабні гоніння на Церкву. Християн змушували приносити жертви язичницьким богам, а тих, хто відмовлявся, ув’язнювали, катували або страчували.

Коли правитель Дометій дізнався про Харитину та про те, що вона приводить інших людей до християнської віри, він наказав Клавдію віддати дівчину на суд.

Для Клавдія це було великим горем. Він розумів, що на Харитину можуть чекати тяжкі страждання. Однак сама дівчина залишалася непохитною. Перед судом вона відкрито визнала себе християнкою і не погодилася зректися Христа.

За церковним переданням, мучителі намагалися примусити Харитину відмовитися від віри за допомогою жорстоких катувань.

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Їй обстригли волосся, сипали на голову гаряче вугілля, завдавали ран та піддавали іншим мукам. Згодом Харитину кинули в море, але вона залишилася живою і повернулася на берег. У житійному переданні цей момент набуває особливого духовного значення: Харитина сприйняла своє чудесне спасіння у воді як своєрідне хрещення.

Катування не змусили її зректися Христа.

Тоді мучителі вирішили завдати їй не лише фізичних страждань, а й позбавити її дівочої чистоти. Усвідомивши, що їй загрожує, Харитина звернулася до Бога з молитвою, просячи зберегти її від наруги.

За церковним переказом, Господь почув її молитву: коли свята стояла на колінах і молилася, її душа відійшла до Бога. Так завершився земний шлях молодої мучениці. Її смерть традиційно датують приблизно 304 роком.

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Церковне свято в Україні 5 жовтня за старим календарем

За старим церковним календарем 5 жовтня в Україні вшановували пам’ять старого пророка Іони. Іона отримав від Бога повеління йти до Ніневії та закликати її мешканців до покаяння. Спочатку пророк намагався уникнути цієї місії й вирушив морем в інший бік. Під час бурі його кинули за борт, після чого Іону проковтнула велика морська істота. Провівши в її нутрі три дні й три ночі та звернувшись до Бога з молитвою, пророк був урятований.

Прикмети 5 жовтня

Народні прикмети 5 жовтня / © pexels.com

Якщо з берези ще не опало листя — вважали, що сніг випаде пізно.

Сильний і холодний вітер цього дня віщував раннє похолодання.

Дощ 5 жовтня сприймали як ознаку вологої та прохолодної осені.

Що не можна робити 5 жовтня

Вважалося, що проводити його в неробстві не варто — навпаки, працьовитість була однією з головних чеснот цього дня. Не найкращим часом Харитину вважали й для сватання: за повір’ям, започатковані цього дня стосунки могли виявитися нетривалими. Також наші предки намагалися не планувати переїздів і далеких мандрівок, оскільки вірили, що дорога цього дня може принести неприємності або втрати.

Що можна робити 5 жовтня

У день пам’яті святої Харитини віряни моляться про міцне здоров’я для себе та близьких, мир і благополуччя в родині, добру долю для дітей та матеріальний достаток. У народній традиції святу особливо шанували жінки, які займалися рукоділлям: шиттям, ткацтвом та іншою ручною працею.

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