Яке церковне свято в Україні 4 жовтня

Церковне свято 4 жовтня / © pexels.com

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4 жовтня (17 жовтня), в православному календарі день пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського. За церковним Переданням, Єротей був одним із визначних жителів стародавніх Атен. Він вирізнявся мудрістю, освіченістю та доброчесним життям. Його навернення до християнства пов’язують із проповіддю святого апостола Павла в Атенах.

Книга Діянь святих апостолів розповідає, що Павло прибув до Атен під час своєї другої місіонерської подорожі. Побачивши місто, сповнене язичницьких святинь, апостол почав проповідувати про єдиного Бога та воскреслого Ісуса Христа. Особливо відомою стала його промова в Ареопазі, після якої частина слухачів увірувала. Серед навернених Святе Письмо називає Діонісія Ареопагіта.

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Церковне Передання відносить до кола перших атенських християн і святого Єротея. Прийнявши Христову віру, він залишив язичницькі переконання та присвятив своє життя служінню Богові.

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Згідно з житійною традицією, апостол Павло поставив Єротея єпископом Атенським. На нього було покладено відповідальність за молоду християнську громаду міста, яке впродовж століть залишалося одним із найважливіших центрів античної культури, філософії та язичницької релігії.

Служіння християнського єпископа в такому середовищі було непростим. Християнство лише починало поширюватися, а його послідовники становили невелику громаду. Єротей проповідував Христа, утверджував новонавернених у вірі та власним життям свідчив про Євангеліє.

Церковна традиція також тісно пов’язує святителя Єротея зі святим Діонісієм Ареопагітом. У пізнішому християнському переданні Єротей постає як духовно досвідчений учитель, від якого Діонісій отримував настанови в пізнанні християнської віри.

Один із найвідоміших епізодів церковного Передання про святого Єротея пов’язаний з Успінням Пресвятої Богородиці.

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За давньою християнською традицією, на час завершення земного життя Божої Матері апостоли та інші учні Христові чудесним чином зібралися разом, щоб попрощатися з Нею та взяти участь у Її похованні. Передання зараховує до присутніх і святителя Єротея.

Особливо підкреслюється його глибока духовна зосередженість і любов до Бога. Церковна традиція розповідає, що під час поховання Пресвятої Богородиці він прославляв Бога натхненними духовними піснеспівами. Цей образ святителя підкреслює не лише його пастирське служіння, але й глибину його молитовного життя.

Водночас важливо розрізняти біблійні відомості та пізніше церковне Передання: Святе Письмо безпосередньо не описує участі Єротея в цих подіях. Ці відомості походять із церковної житійної традиції.

Святитель Єротей продовжував проповідувати християнську віру серед язичників. Його служіння припало на час, коли сповідання Христа могло стати причиною переслідувань і навіть смерті.

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За церковним Переданням, святитель прийняв мученицьку кончину за Христа. Саме тому Церква вшановує його як священномученика — тобто священнослужителя, який засвідчив свою вірність Христові мученицькою смертю.

Церковне свято в Україні 4 жовтня за старим календарем

За старим календарем 4 жовтня в Україні вшановували пам’ять святого апостола Кондрата Атенського. Кондрат ревно навертав язичників до християнства, через що зазнавав переслідувань. Особливе місце в його житті посідає написана ним «Апологія» на захист християн, яку він подав римському імператорові Адріану. У ній святий захищав християн від несправедливих звинувачень і закликав не засуджувати їх без доказів.

Прикмети 4 жовтня

Народні прикмети 4 жовтня / © pexels.com

Яка погода стоїть 4 жовтня — такою, за повір’ям, вона буде ще близько чотирьох тижнів.

Різко похолодало — зима прийде рано.

Ясний день і сильний північно-східний вітер — до холодної зими.

Що не можна робити 4 жовтня

Уникали походів до лісу. Вірили, що напередодні зимового спочинку лісовик стає особливо неспокійним, блукає своїми володіннями та може збити подорожнього зі шляху так, що той довго не зможе вибратися з хащі.

Що можна робити 4 жовтня

У народному календарі цей день відомий як Єрофій або Єрофій Лісогін. За давніми повір’ями, саме в цей час нечисть залишає землю й ховається до весни. Особливо остерігалися ночі на Єрофія: її вважали несприятливою для мандрівок і прогулянок, тому люди воліли не виходити без потреби з оселі та присвячували час домашнім клопотам.

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