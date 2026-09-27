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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну зранку 27 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Реактивний БпЛА на Черкащині, курс н.п.Городище.
Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Києва
Реактивний БпЛА в р-ні Узину вектором руху на Обухів
Реактивні БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
Київщина: реактивні БпЛА повз Димер у напрямку Києва.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.
Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.