Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну зранку 27 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Реактивний БпЛА на Черкащині, курс н.п.Городище.

Реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Києва

Реактивний БпЛА в р-ні Узину вектором руху на Обухів

Реактивні БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

Київщина: реактивні БпЛА повз Димер у напрямку Києва.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.

Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

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