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Росія вдарила по Одесі, є влучання по інфраструктурі: перші подробиці
Російські війська ввечері 26 вересня атакували Одесу.
Російські війська ввечері суботи, 26 вересня, атакували Одесу. За попередніми даними, є влучання по інфраструктурі міста.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.
На цей момент інформації про загиблих чи постраждалих немає. Також влада не повідомляла, який саме об’єкт інфраструктури опинився під ударом.
Деталі російської атаки та її наслідки встановлюються.
Росія атакує українські міста — останні новини
Це вже не перша атака на Одесу за останні дні. 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.
Цього ж дня російські війська завдали удару по іншому обласному центру — Сумах. Під ударом опинився центр міста, росіяни застосували керовані авіабомби. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.