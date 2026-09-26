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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Одесі, є влучання по інфраструктурі: перші подробиці

Російські війська ввечері 26 вересня атакували Одесу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Удар по Одесі

Удар по Одесі, архівне фото / © Associated Press

Російські війська ввечері суботи, 26 вересня, атакували Одесу. За попередніми даними, є влучання по інфраструктурі міста.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.

На цей момент інформації про загиблих чи постраждалих немає. Також влада не повідомляла, який саме об’єкт інфраструктури опинився під ударом.

Деталі російської атаки та її наслідки встановлюються.

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Це вже не перша атака на Одесу за останні дні. 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.

Цього ж дня російські війська завдали удару по іншому обласному центру — Сумах. Під ударом опинився центр міста, росіяни застосували керовані авіабомби. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

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