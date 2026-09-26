Россия ударила по Одессе, есть попадания по инфраструктуре: первые подробности

Удар по Одессе, архивное фото / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска вечером субботы, 26 сентября, атаковали Одессу. По предварительным данным, есть попадания по инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Реклама

«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем», — говорится в сообщении.

Реклама

В настоящее время информации о погибших нет. Также власти не сообщали, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом.

Детали российской атаки и ее последствия устанавливаются.

Позже Лысак сообщил, что по предварительным данным, пострадали два человека. Информация уточняется.

Россия атакует украинские города — последние новости

Это уже не первая атака на Одессу в последние дни. 26 сентября российский беспилотник попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар. В тот момент официальной информации о последствиях удара еще не было.

Реклама

В этот же день российские войска нанесли удар по другому областному центру — Сумам. Под ударом оказался центр города, россияне применили управляемые авиабомбы. В результате атаки погибли и травмированы.

Новости партнеров

Новости партнеров