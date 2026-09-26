Кремль готовит новый удар по Европе: какие три страны под наибольшей угрозой атак "Шахедами"

Атака дронами / © ТСН.ua

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Россия может попытаться усилить давление на Европу не из-за классического вторжения, а посредством масштабной дроновой атаки и последующего политического шантажа. Такой сценарий позволил бы Кремлю проверить, как далеко он может зайти в противостоянии со странами, поддерживающими Украину.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала рассказал, какие государства могут оказаться под наибольшим риском и как Москва теоретически может использовать массированный удар, чтобы попытаться заставить Европу изменить свою политику.

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Кремль может начать с массированного дронового удара

Загородний предполагает, что Россия может выбрать сценарий, позволяющий быстро создать шоковый эффект без перехода к полномасштабной наземной операции. В таком случае главную роль будут играть массированные запуски «Шахедов» по инфраструктуре европейских стран.

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«Я называл три точки — Литва, Польша и Германия. Теоретически они могут начать именно с этого, упрекая эти страны в „Шахедах“, — сказал Загородний.

Цель такого удара, по его оценке, заключалась бы не только в физических разрушениях. После первой масштабной атаки Москва могла бы перейти к прямому политическому шантажу, используя угрозу новых налетов как способ давления на европейские правительства.

«Условно, залетает 500 дронов в Польшу, уничтожает энергообъекты, а потом им говорят: „Мы выставляем ультиматум — снимайте санкции с России и прекращайте помогать Украине“. Приблизительно так они могут действовать», — объяснил политтехнолог.

В таком сценарии удар становится только первым этапом. Следующим шагом могла быть попытка поставить отдельные европейские страны перед выбором между продолжением поддержки Украины и риском новых атак на собственную инфраструктуру.

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В Москве могут проверять границы реакции Польши

Отдельный вопрос состоит в том, насколько готовыми к подобной эскалации окажутся сами европейские страны. Загородний обратил внимание на предыдущие эпизоды в Польше, когда вблизи военных объектов появлялись дроны, а российский вертолет нарушал польское воздушное пространство.

Загородний связывает возможную эскалацию против Европы с экономическими проблемами Кремля и попыткой вынудить Запад сократить поддержку Украины.

Такие случаи важны для Москвы еще и потому, что позволяют оценивать не только военные возможности другой стороны, но и быстроту и жесткость ее политической реакции.

«Когда появился дрон у военной базы, они звонили в полицию, что с этим делать. А когда вертолет залетел в их воздушное пространство, Сикорский сказал, что потребует прощения от России», — отметил Загородний.

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Загородний иронически оценил такой ответ Варшавы, подверг сомнению ее способность сдерживать дальнейшие провокации. Если Кремль увидит, что отдельные нарушения не ведут к жесткой реакции, это может подталкивать его к проверке границ допустимого уже более масштабными действиями.

Напомним, ранее польский военный аналитик Мацей Каравай рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин готовит масштабный конфликт со странами НАТО, который может начаться с гибридного инцидента с массовыми жертвами на территории Североатлантического союза.

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