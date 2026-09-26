"Шахеды" стали быстрее: Украина знала об угрозе, но не успела подготовиться

Шахед / © Associated Press

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Российские ударные беспилотники стали более сложными для перехвата из-за увеличения скорости. Украина знала о такой угрозе заранее, однако не успела должным образом подготовиться к новым условиям.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Киев 24».

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По его словам, ранее «Шахеды» пытались сбивать, в частности, с помощью дронов-перехватчиков. Однако с ростом скорости российских БПЛА выполнять такой перехват стало гораздо сложнее.

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«Раньше Шахеды сбивали дронами-перехватчиками, но теперь из-за более высокой скорости это значительно сложнее», — отметил Криволап.

Эксперт пояснил, что при высокой скорости сближения у оператора уже нет достаточного времени для точной наводки.

«При скорости сближения около 850 км/ч человек уже не может точно поразить цель», — считает Криволап.

Требуется автоматизация перехвата

По мнению эксперта, в таких условиях система противодействия беспилотникам должна работать максимально автоматизированно.

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Речь идет о комплексе, который должен самостоятельно обнаружить дрон, спрогнозировать направление его движения, определить оптимальное место для перехвата и распределить доступные средства поражения.

«Система должна выявить дрон, спрогнозировать его маршрут, определить место перехвата и распределить средства для поражения», — пояснил Криволап.

Ключевым элементом для перехвата враждебных БПЛА, по оценке эксперта, должна стать автоматизация процесса — от обнаружения беспилотника до выбора средства и точки его поражения.

Напомним, 26 сентября Россия нанесла новый удар по Киеву. Произошел «прилет» по офисному зданию, а также обломки БПЛА упали на территорию заведения дошкольного образования.

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В течение дня РФ атакует Киев и область. А накануне в столице произошло несколько взрывов. В частности, на Печерске дрон попал в многоэтажку. Погиб 14-летний молодой человек.

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