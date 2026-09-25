Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно сократить общение с окружающими

Белка в осеннем парке / © Credits

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Ссоры и конфликты, которые будут вспыхивать по любому — даже самому незначительному — поводу, а иногда и вовсе без него, могут привести к осложнению — вплоть до полного разрыва — отношений с друзьями и любимыми людьми.

Чтобы избежать такого жизненного сценария, необходимо — разумеется, по возможности — сократить общение с окружающими людьми, а, возможно, и вовсе — разумеется, на время — от него отказаться.

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Овен

Не стоит приступать к реализации новых проектов, даже если они будут казаться домашнего хозяйства, впрочем, работу над старыми, начатыми энное время назад, тоже лучше отложить — лучше посвятить день отдыху.

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Телец

Звезды рекомендуют провести нынешний день — и это логично для выходного — в одиночестве, но если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Близнецы

Время, когда ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим, начавшись в выходной день, может затянуться надолго и нарушит рабочие планы всего месяца.

Рак

Людей, желающих — путем провокаций и немотивированной агрессии — сбить вас с позитивного настроения нынешнего дня, окажется предостаточно, ваша задача — не поддаться и сохранять спокойствие.

Лев

День, когда не стоит заниматься серьезными делам, даже если они будут бытовыми: все равно осуществить их не удастся, лучше подтянуть оставшиеся от прошлого «хвосты», которые активно тянут вас назад.

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Дева

Не стоит прислушиваться к чужим разговорам и советам, которые вам могут давать посторонние, иногда — без просьбы с вашей стороны: информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет только вред.

Весы

От семейных — даже очень скромных — праздников в этот день лучше отказаться — вместо приятного времяпрепровождения, на которое вы рассчитываете, оно может принести серьезный конфликт со своими гостями.

Скорпион

Из-за резких перепадов настроения и мечущихся туда-сюда мыслей даже на домашней работе сосредоточиться не удастся, поэтому за серьезные дела не стоит и браться, лучше расслабиться и отдохнуть — как и положено в субботу.

Стрелец

День категорически не подходит для начала романтических отношений, поэтому не стоит возлагать особых надежд на сегодняшнее знакомство — скорее всего, оно не принесет желаемых и долговременных результатов.

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Козерог

Депрессивное настроение, которое может накрыть вас в этот день, будет свидетельствовать о существовании в вашей жизни серьезных проблем– вам необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и избавиться от них.

Водолей

Сегодня достичь серьезных — прежде всего, хозяйственных — достижений добиться не удастся, только даром потратите время и силы, лучше сосредоточиться на мелких заданиях, до которых обычно не доходят руки.

Рыбы

День, когда крайне важно думать над каждым — даже незначительным — своим шагом, в противном случае вы — неожиданно для самих себя — совершите поступок, о котором впоследствии можете серьезно пожалеть.

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