Топ-7 простых способов обновить дом осенью / © Associated Press

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Осенний декор — это не обязательно тыквы, тематические свечи и десятки новых покупок. Издание Real Simple советует начать с того, что уже есть в вашем доме, и немного поэкспериментировать с цветами, текстурами, освещением и расположением мебели.

Переставьте светильники

Осенью темнеет раньше, поэтому освещение существенно влияет на атмосферу. Попробуйте переставить настольные лампы в другие комнаты или поставить торшер в тёмный уголок. Несколько новых зон мягкого света и помещение сразу станет уютнее и камернее.

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Замените абажуры

Еще один простой трютик — заменить абажуры на лампах. Для осени подойдут модели с выразительными узорами, бахромой или фактурными тканями. А лампы-фонари помогут придать интерьеру мягкий свет и легкое рустикальное настроение.

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Измените расположение картин

Не обязательно покупать новые постеры или картины. Просто перенесите те, что у вас уже есть, в комнаты, где осенью вы проводите больше времени. Особенно хорошо будут смотреться насыщенные оттенки ржавчины, бордо и оливкового, так как они естественно вписываются в сезонную палитру.

Обновите журнальный столик

Вместо того чтобы добавлять на стол всё больше декора, наоборот, уберите несколько предметов. Оставьте небольшую композицию из книг, фактурной чаши и свечи. Дерево, керамика, камень и металл с патинированной поверхностью сделают интерьер визуально теплее и «осеннее».

Не забудьте про кухню

Кухня также может преобразиться в соответствии с сезоном. Достаточно заменить полотенца, мыло, стаканы или посуду на уютные варианты. А красивый поднос, декоративная посуда или форма для запекания необычной формы могут стать акцентными деталями, которые останутся актуальными в течение всего года.

Расположите мебель лицом друг к другу

Осенью хочется больше общаться и проводить вечера дома, поэтому стоит создать пространство для разговоров. Поставьте кресла поближе к дивану или разверните их друг к другу вместо традиционной ориентации на телевизор.

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«Переоборудуйте» свой дом

Прежде чем покупать новый осенний декор, оглянитесь вокруг. Плед с кровати можно переложить на диван, керамическую вазу — поставить на журнальный столик, а деревянную миску — включить в новую композицию. Очень хорошо для создания осенней атмосферы подходят шерсть, бархат, дерево, кожа и плотный плетеный текстиль.

Осеннее обновление интерьера вовсе не обязательно должно быть масштабным. Иногда достаточно переставить лампу, сменить абажур, переставить кресло или принести из другой комнаты любимый плед.

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