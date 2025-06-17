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Какой сегодня день
Сборник ежедневных публикаций о народных и церковных праздниках. Здесь можно узнать, какой день ангела и чьи именины отмечают каждый день и все о памятных датах и интересных событиях.
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Когда Рождество Иоанна Крестителя в 2025 году в Украине: дата по новому календарю, чем этот праздник отличается от Купала
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Какой завтра, 18 июня, день — все о главный событиях, кого чтит церковь, что нельзя делать
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18 июня — кого чтит церковь, которого в этот день следует попросить защиты для всех военных, которые сейчас защищают Родину
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День ангела 17 июня: кого и как поздравлять с именинами
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Какой сегодня, 17 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
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17 июня — какой церковный праздник, почему этот день лучше провести дома, в тишине и успокоении
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Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине 2025 года: новые даты, традиции каждый день
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28 июня— День Конституции Украины: история праздника, его традиции, будет ли государственный выходной
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День ангела 16 июня: кого и как поздравлять с именинами