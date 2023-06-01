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Как менялись герои фильмов и сериалов
Как менялись украинские звезды
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Светские новости о звездах Украины и шоу-бизнеса
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Рамине Эсхакзай на Подоле угрожал пьяный мужчина с пистолетом: "Можешь у меня пососать"
Ночная ракетная атака на Киев: реакция Осадчей, Мишиной и других звезд на обстрел в День защиты детей
Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой, с которой очень похож
Ани Лорак "атаковала" дронами Москву: Сеть взорвалась мемами о "фонде мести" от предательницы
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