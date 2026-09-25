Топ-7 простих способів оновити дім восени / © Associated Press

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Осінній декор — це не обов’язково гарбузи, тематичні свічки та десятки нових закупівель. Видання Real Simple розповіло, що варто почати з того, що вже є у вашому домі та трохи пограти з кольорами, текстурами, освітленням і розташуванням меблів.

Переставте світильники

Восени темніє раніше, тому освітлення неабияк впливає на атмосферу. Спробуйте перенести настільні лампи в інші кімнати чи додати торшер у темний куточок. Кілька нових зон м’якого світла і приміщення одразу стане камернішим і затишнішим.

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Замініть абажури

Ще один простий хитрик — змінити абажури на лампах. Для осені підійдуть моделі з виразними візерунками, бахромою чи фактурними тканинами. А лампи-ліхтарі допоможуть додати інтер’єру м’якого світла та легкого рустикального настрою.

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Змініть розташування картин

Не обов’язково купувати нові постери чи картини. Просто перенесіть ті, що вже маєте у кімнати, де восени проводите більше часу. Особливо добре працюватимуть насичені відтінки іржі, бордо та оливкового, бо вони природно вписуються у сезонну палітру.

Оновіть журнальний столик

Замість того щоб додавати на стіл усе більше декору, навпаки, приберіть кілька предметів. Залиште невелику композицію з книжок, фактурної чаші та свічки. Дерево, кераміка, камінь і метал із патинованою поверхнею зроблять інтер’єр візуально теплішим і «осіннім».

Не забудьте про кухню

Кухня також може отримати сезонне перевтілення. Достатньо замінити рушники, мило, склянки чи посуд на затишні варіанти. А красива таця, декоративний посуд чи форма для запікання незвичної форми можуть стати акцентними деталями, які залишаться актуальними на весь рік.

Розверніть меблі одне до одного

Восени хочеться більше спілкуватися та проводити вечори вдома, тому варто створити простір для розмов. Поставте крісла ближче до дивана чи розверніть їх одне до одного замість традиційної орієнтації на телевізор.

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«Переформатуйте» власний дім

Перш ніж купувати новий осінній декор, озирніться навколо. Плед із ліжка може переміститися на диван, керамічна ваза — на журнальний столик, а дерев’яна миска — стати частиною нової композиції. Дуже добре для осінньої атмосфери працюють вовна, оксамит, дерево, шкіра та щільний плетений текстиль.

Осіннє оновлення інтер’єру зовсім не обов’язково має бути масштабним. Іноді достатньо переставити лампу, змінити абажур, пересунути крісло чи дістати з іншої кімнати улюблений плед.

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