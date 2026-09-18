Яке свято 25 вересня 2026 року / © ТСН

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25 вересня 2026 року — п’ятниця. 1674-й день війни в Україні.

Яке свято 25 вересня

25 вересня віряни святкують День пам’яті преподобної Євфросинії / © pexels.com

25 вересня віряни святкують День пам’яті преподобної Євфросинії. Вона жила у XII столітті й була князівною на ім’я Предслава. Ще молодою відмовилася від шлюбу та обрала чернече життя, отримавши ім’я Євфросинія. Вона займалася просвітництвом: переписувала книги, сприяла розвитку освіти, засновувала монастирі та храми. Євфросинія також здійснила паломництво до Єрусалима, де й померла приблизно 1167 року. У християнській традиції її шанують як приклад віри, мудрості, духовної сили та служіння людям.

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25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фармацевта / © pexels.com

25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фармацевта. Його започаткувала Міжнародна фармацевтична федерація (FIP) 2009 року, щоб підкреслити важливу роль фармацевтів у системі охорони здоров’я. Фармацевт — це не лише людина, яка відпускає ліки в аптеці. Фахівці цієї професії допомагають забезпечувати безпечне та правильне застосування лікарських засобів, консультують пацієнтів, беруть участь у створенні й контролі якості препаратів та сприяють профілактиці захворювань.

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25 вересня Всесвітній день мрії / © pexels.com

Також 25 вересня Всесвітній день мрії. Це неофіційна міжнародна ініціатива, присвячена мріям, особистим цілям і прагненню втілювати бажане в життя. Ідея цього дня з’явилася 2012 року завдяки американській активістці та викладачці Озіомі Егвуонву. Вона запропонувала сприймати мрію не лише як фантазію, а як початок реальних змін — визначити те, чого хочеться, сформулювати мету й зробити хоча б один конкретний крок до неї.

25 вересня Всесвітній день тренерів / © pexels.com

А ще 25 вересня Всесвітній день тренерів. Це день, присвячений людям, які допомагають іншим розвиватися, удосконалювати навички та досягати поставлених цілей — насамперед спортивним тренерам, наставникам і коучам. Тренер — це не лише людина, яка навчає техніки чи складає програму занять. Хороший наставник мотивує, підтримує, допомагає повірити у власні сили, пережити невдачі та продовжувати рухатися вперед.

25 вересня святкують Міжнародний день поінформованості про атаксію / © pexels.com

25 вересня святкують Міжнародний день поінформованості про атаксію. Його мета — привернути увагу до атаксії, підтримати людей, які з нею живуть, та сприяти кращому розумінню цих порушень. Атаксія — це порушення координації рухів, яке може виникати внаслідок різних захворювань або уражень нервової системи. Людині може бути складно зберігати рівновагу, ходити, виконувати точні рухи, говорити або контролювати рухи очей. Атаксія буває як набутою, так і спадковою.

25 вересня Всесвітній день легенів / © pexels.com

Також 25 вересня Всесвітній день легенів. Його започаткував Форум міжнародних респіраторних товариств (FIRS), щоб привернути увагу до здоров’я легень і поширеності респіраторних захворювань у світі. Цей день нагадує про такі серйозні проблеми, як астма, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), туберкульоз, пневмонія та рак легень. Значну увагу приділяють також впливу куріння, забруднення повітря та шкідливих умов праці.

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