Яке свято 18 вересня 2026 року / © ТСН

Реклама

18 вересня 2026 року — п’ятниця. 1667-й день війни в Україні.

Яке свято 18 вересня

18 вересня віряни святкують День пам’яті преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця / © pexels.com

18 вересня віряни святкують День пам’яті преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця. Він жив на острові Крит і був єпископом міста Гортіна. Він прославився благочестивим життям, милосердям до людей та особливою любов’ю до бідних і знедолених. Святий Євменій багато трудився задля зміцнення християнської віри, підтримував тих, хто страждав, і, за церковним переданням, отримав від Бога дар чудотворення. Відомий також своєю смиренністю, постом і молитвою.

Реклама

18 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день читання електронних книг / © pexels.com

18 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день читання електронних книг. Ця дата нагадує про те, що книги сьогодні можна читати не лише на папері, а й на смартфонах, планшетах, комп’ютерах та електронних рідерах. Електронні книги зручні тим, що дозволяють носити із собою цілу бібліотеку, швидко знаходити потрібну інформацію, змінювати розмір шрифту та читати практично будь-де.

Реклама

18 вересня Всесвітній день бамбуку / © pexels.com

Також 18 вересня Всесвітній день бамбуку. Бамбук використовують для виготовлення меблів, будівельних матеріалів, паперу, текстилю, посуду та різноманітних побутових виробів. Він швидко відновлюється після зрізання, допомагає захищати ґрунти від ерозії та може поглинати значну кількість вуглецю.

18 вересня Всесвітній день корпоративної культури / © pexels.com

А ще 18 вересня Всесвітній день корпоративної культури. Корпоративна культура визначає, як люди взаємодіють між собою, приймають рішення, розв’язують конфлікти та ставляться до своєї роботи. Сильна культура допомагає працівникам відчувати себе частиною команди, підвищує мотивацію та сприяє розвитку компанії.

18 вересня святкують День фіолетового бюстгальтера / © pexels.com

18 вересня святкують День фіолетового бюстгальтера. Фіолетовий колір у різних інформаційних кампаніях використовують як символ підтримки, турботи та підвищення обізнаності про захворювання молочних залоз. Цей день також може стати нагодою нагадати жінкам про важливість регулярних профілактичних оглядів і уважного ставлення до змін у власному організмі.

18 вересня День моніторингу якості питних ресурсів / © pexels.com

Також 18 вересня День моніторингу якості питних ресурсів. Моніторинг дозволяє своєчасно виявляти у воді бактерії, хімічні забруднювачі, важкі метали та інші небезпечні речовини. Особливе значення такі заходи мають для громад, де якість води може залежати від стану річок, підземних джерел, водосховищ та роботи систем водопостачання.

Реклама

18 вересня Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці / © pexels.com

А ще 18 вересня Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці. Його мета — привернути увагу до проблеми нерівності в оплаті праці та підтримати принцип, за яким люди мають отримувати однакову винагороду за працю рівної цінності, незалежно від статі. Цей день нагадує про необхідність забезпечувати справедливі умови працевлаштування, прозорі системи оплати, рівні можливості для кар’єрного розвитку та недопущення дискримінації на роботі.

Новини партнерів

Новини партнерів