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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 11 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято

11 вересня, День пам’яті бібліотек. Віряни вшановують пам’ять преподобної Теодори Олександрійської. До Нового року залишилося 116 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 11 вересня 2026 року

Яке свято 11 вересня 2026 року / © ТСН

11 вересня 2026 року — п’ятниця. 1660-й день війни в Україні.

Яке свято 11 вересня

11 вересня віряни святкують День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської / © pexels.com

11 вересня віряни святкують День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської / © pexels.com

11 вересня віряни святкують День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської. Християнська свята, яка жила в Єгипті приблизно у V столітті. За переказами, вона щиро розкаялася у своєму гріховному житті та вирушила до чоловічого монастиря, де під виглядом чоловіка провела багато років у молитві й суворому подвижництві. Теодора зазнала несправедливих звинувачень, але смиренно їх прийняла. Лише після її смерті стало відомо, що під ім’ям ченця Теодора насправді жила жінка.

11 вересня в Україні і світі святкують День пам’яті бібліотек / © pexels.com

11 вересня в Україні і світі святкують День пам’яті бібліотек / © pexels.com

11 вересня в Україні і світі святкують День пам’яті бібліотек. Дата присвячена бібліотекам, які були знищені або постраждали через війни, пожежі, стихійні лиха та інші катастрофи. Цей день нагадує про важливість збереження книг, рукописів, архівів і культурної спадщини. Бібліотеки є не лише місцями зберігання книг, а й важливими осередками знань, освіти та історичної пам’яті народу. День пам’яті закликає берегти культурні надбання та відновлювати бібліотеки, втрачені внаслідок трагедій.

11 вересня Всесвітній день боротьби з тероризмом / © pexels.com

11 вересня Всесвітній день боротьби з тероризмом / © pexels.com

Також 11 вересня Всесвітній день боротьби з тероризмом. Він присвячений приверненню уваги до проблеми тероризму, його наслідків для мирного населення та необхідності міжнародної співпраці у боротьбі з терористичними загрозами. Цей день нагадує про важливість захисту життя людей, дотримання прав людини, зміцнення безпеки та запобігання радикалізації. Також вшановують пам’ять людей, які загинули або постраждали внаслідок терористичних актів, і висловлюють підтримку постраждалим та їхнім родинам.

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