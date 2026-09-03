Рояль дивом вцілів після удару

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У селищі Мила на Київщині, яке постраждало від потужного вибуху в ніч проти 30 серпня, дивом уцілів старовинний рояль. На тлі повністю зруйнованої кімнати власниця інструмента Тетяна сіла за нього та зіграла українську пісню «Ніч яка місячна». Відео моменту стрімко поширилося в соцмережах і зібрало мільйони переглядів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

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Журналістка поспілкувалася з Тетяною та її чоловіком Олегом і побувала у понівеченому будинку. Під ногами там досі хрускотіло скло, а крізь пробитий дах було видно уламки дощок, гіпсокартону та скловати.

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«Це душа нашого дому», — розповіла Тетяна, показуючи на інструмент.

Саме в цій залі родина багато років збиралася разом із батьками та чотирма дітьми. Тепер від колишнього приміщення залишилися переважно конструктивні елементи.

Чоловік дивом урятувався у підвалі, а рояль пережив потужний вибух Фото: скрін відео ТСН

Олег врятувався у підвалі

На момент вибуху Олег перебував удома сам. Дружина та діти ще були дорогою з роботи. Після повітряної тривоги пролунав вибух, а ударна хвиля знищила все на своєму шляху.

«Ударна хвиля перед цим. Вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися двері, одвірки. Я вже не кажу за віконні рами, за скло. Воно з шаленою швидкістю пролітало», — згадує чоловік.

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Олег встиг сховатися у напівпідвальному приміщенні. За його словами, саме ця частина будинку фактично врятувала йому життя.

«Я отут приховався. От я отак от присів. Чому? Тому що тут мене захищав оцей скос. І тут от проліт. Це несуча конструкція», — розповів він.

Чоловік кілька годин залишався у сховку. Ближче до ранку почув голоси рятувальників, які через гучномовці шукали людей, що могли вижити.

Евакуюватися Олег не зміг, оскільки у дворі спалахнула пожежа і йому довелося її гасити.

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Тим часом Тетяна залишалася в Києві. Через перекриту трасу до селища її не пропускали, тому вона тривалий час не знала, що сталося з чоловіком.

«О 5-й ранку прийшло СМС, що я живий. Тут жахи, але я живий», — згадує Олег.

Коли Тетяна нарешті змогла дістатися, зустріч із чоловіком стала для неї одним із найважливіших моментів.

«В очі, ви знаєте, людині в очі. Я розумію, що от такий контакт, що ти бачиш людину живою, це, ну, перше, знаєте, саме велике щастя», — сказала вона.

Наслідки удару РФ по селу Мила Фото: скрін відео ТСН

Родина вже пережила окупацію

Для цієї сім’ї нинішня трагедія стала не першим випробуванням, пов’язаним із російською агресією. 2022-го Тетяна та її близькі вже пережили окупацію.

Із села Мила вони виїхали 5 березня, коли неподалік горіли будинки. Після цього російські військові пограбували їхнє житло.

«Ну, побиті вікна, це все було. Їхній дім росіяни тоді розграбували, вкрали одяг, алкоголь з бару, чомусь шахи», — розповідає Тетяна.

Особливо її здивувало, що окупанти забрали декоративні шахи.

«Найдивніше — шахи забрали посеребряні такі. Вони нібито, знаєте, декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібло», — припустила жінка.

Водночас Тетяна наголошує, що нинішній удар за масштабом руйнувань не можна порівнювати з пережитою окупацією.

Роялю понад 130 років

Найбільше родину вразило те, що серед масштабних руйнувань вистояв старовинний музичний інструмент. Понад 15 років тому подружжя привезло його з Криму.

«Я його поїхала аж у Севастополь забрала», — розповіла Тетяна.

Роялю вже близько 130 років. За словами його власниці, він пережив революції, громадянські війни, блокади та інші історичні потрясіння. Тепер на його рахунку ще два епізоди, пов’язані з російською агресією: окупація та нинішній удар.

«Він — рояль історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всі Великого Вітчизняного. А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз», — сказала Тетяна.

Після вибуху інструмент накрили плівкою, оскільки через зруйнований дах у будинок може потрапити вода.

«Закрили, бачите, нашу душу. Поки що прикрили. Зберігаємо її», — пояснила жінка.

«Якщо збережена душа, тіло відновлюється»

Попри масштаб руйнувань, родина не збирається опускати руки. Будинок планують відновлювати, а Олег найближчим часом має намір приєднатися до війська.

Головним символом для родини залишається вцілілий рояль.

«А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюсь, що як відновимо дах. Рояль, слава Богу, вцілів. Чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється. Віримо», — сказала Тетяна.

Подружжя наголошує, що продовжує підтримувати ЗСУ та вірити в Україну.

«Віримо в Україну і все буде Україна», — підсумувала Тетяна.

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Зіграла на вцілілому 130-річному роялі у розбитій вітальні! Як родина з Київщини пережила атаку

Нагадаємо, внаслідок удару по селу Мила загинуло 38 людей, пошкоджень зазнали 225 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, а також соцоб’єкти та підприємства. Триває фіксування збитків для виплати компенсацій, а уряд планує виділити кошти з резервного фонду на допомогу постраждалим.

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