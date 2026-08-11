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На заправках переписали ціни: де найдешевше заправлятися сьогодні
Ринок пального в Україні демонструє стабільність без різких коливань цін.
Найбільші мережі АЗС України 11 серпня оновили вартість пального. Середня ціна бензину А-95 тримається на рівні 81,67 грн/л, а дизелю — 91,56 грн/л.
Про актуальні ціни на пальне читайте на ТСН.ua.
Станом на вівторок на українських автозаправках вартість бензину, дизельного пального та автогазу порівняно з попереднім днем не змінилася.
Найвищі ціни на пальне наразі фіксують на АЗС ОККО, WOG та Socar. Водночас найдешевше заправитися, як і раніше, можна на станціях «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне сьогодні, 11 серпня 2026 року
UPG
A95: 79,90
A95+: 81,90
ДП: 90,90
ДП+: 92,90
A100: 88,90
A92: -
Газ: 42,90
OKKO
A95: 82,90
A95+: 85,90
ДП: 93,90
ДП+: 96,90
A100: 92,90
A92: -
Газ: 43,90
WOG
A95: 83,50
A95+: 85,90
ДП: 93,80
ДП+: 96,80
A100: 92,90
A92: -
Газ: 44,50
KLO
A95: 81,10
A95+: 83,20
ДП: 93,90
ДП+: 96,60
A100: 90,20
A92: 78,90
Газ: 44,90
SOCAR
A95: 85,40
A95+: 88,40
ДП: 95,90
ДП+: 98,90
A100: 95,40
A92: -
Газ: 43,90
«Укрнафта»
A95: 79,90
A95+: 82,90
ДП: 89,90
ДП+: 91,90
A100: -
A92: 77,90
Газ: 42,90
«БРСМ-Нафта»
A95: 79,63
A95+: -
ДП: 91,04
ДП+: -
A100: -
A92: -
Газ: 41,39
До слова, ціни на пальне в Європі коливаються через геополітику на Близькому Сході, податки та світові ціни на нафту: після липневого здорожчання у серпні котирування почали знижуватися. Найдорожчий бензин А-95 та дизель фіксуються у Західній і Північній Європі, тоді як найдешевше заправитися можна на Мальті, у Болгарії, на Кіпрі та у Швеції.