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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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На заправках переписали ціни: де найдешевше заправлятися сьогодні

Ринок пального в Україні демонструє стабільність без різких коливань цін.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © Associated Press

Найбільші мережі АЗС України 11 серпня оновили вартість пального. Середня ціна бензину А-95 тримається на рівні 81,67 грн/л, а дизелю — 91,56 грн/л.

Про актуальні ціни на пальне читайте на ТСН.ua.

Станом на вівторок на українських автозаправках вартість бензину, дизельного пального та автогазу порівняно з попереднім днем не змінилася.

Найвищі ціни на пальне наразі фіксують на АЗС ОККО, WOG та Socar. Водночас найдешевше заправитися, як і раніше, можна на станціях «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне сьогодні, 11 серпня 2026 року

UPG

  • A95: 79,90

  • A95+: 81,90

  • ДП: 90,90

  • ДП+: 92,90

  • A100: 88,90

  • A92: -

  • Газ: 42,90

OKKO

  • A95: 82,90

  • A95+: 85,90

  • ДП: 93,90

  • ДП+: 96,90

  • A100: 92,90

  • A92: -

  • Газ: 43,90

WOG

  • A95: 83,50

  • A95+: 85,90

  • ДП: 93,80

  • ДП+: 96,80

  • A100: 92,90

  • A92: -

  • Газ: 44,50

KLO

  • A95: 81,10

  • A95+: 83,20

  • ДП: 93,90

  • ДП+: 96,60

  • A100: 90,20

  • A92: 78,90

  • Газ: 44,90

SOCAR

  • A95: 85,40

  • A95+: 88,40

  • ДП: 95,90

  • ДП+: 98,90

  • A100: 95,40

  • A92: -

  • Газ: 43,90

«Укрнафта»

  • A95: 79,90

  • A95+: 82,90

  • ДП: 89,90

  • ДП+: 91,90

  • A100: -

  • A92: 77,90

  • Газ: 42,90

«БРСМ-Нафта»

  • A95: 79,63

  • A95+: -

  • ДП: 91,04

  • ДП+: -

  • A100: -

  • A92: -

  • Газ: 41,39

До слова, ціни на пальне в Європі коливаються через геополітику на Близькому Сході, податки та світові ціни на нафту: після липневого здорожчання у серпні котирування почали знижуватися. Найдорожчий бензин А-95 та дизель фіксуються у Західній і Північній Європі, тоді як найдешевше заправитися можна на Мальті, у Болгарії, на Кіпрі та у Швеції.

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