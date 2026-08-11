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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян опублікувала фото зі своїм коханим Льюїсом Гемілтоном

Пара більше не приховує свої стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян і Льюїс Хемілтон

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких вона зазнімкована зі своїм коханим — 41-річним британським автогонщиком «Формули-1» Льюїсом Гемілтоном. На знімках пара була зафіксована в автомобілі, ліфті, ресторанах.

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян і Льюїс Гемілтон / © Instagram Кім Кардашян

Зазначимо, що чутки про роман Кім Кардашян та Льюїса Гемілтона з’явилися в лютому цього року. Вони вперше познайомилися ще у 2014 році на церемонії GQ Men of the Year. Довгий час вони залишалися просто друзями.

Романтичні стосунки розпочалися під час новорічних свят в Аспені. У лютому папараці помітили їх на побаченнях у Парижі та Великій Британії. Пара публічно підтвердила свої стосунки, з’явившись разом у VIP-ложі на Суперкубку.

Сам Гемілтон раніше натякав, що нові стосунки зробили його щасливішим. У червні Кардашян також підтримала гонщика особисто, приїхавши на етап «Формули-1» у Монако.

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