Що треба зробити з трояндами в серпні для пишного й яскравого цвітіння до осені

Троянди / © ТСН

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На початку серпня троянди мають перебувати саме в середині свого вегетаційного циклу — це найкращий час для садівників, щоб виконати швидке та просте завдання, яке допоможе рослинам давати кращі квіти аж до осені.

Що треба зробити, розповідає Еxpress.co.uk.

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Троянди повинні бути в повному цвітінні на початку серпня, але садівникам важливо діяти швидко, якщо вони хочуть насолоджуватися цими прекрасними квітами до кінця осені. Багато видів троянд можуть мати трохи коричневий вигляд або опадати, коли ми наближаємося до кінця літа, що цілком нормально, але це означає, що почнуть формуватися плоди шипшини.

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Плоди шипшини — це невелике насіння розміром з вишню, яке сигналізує троянді про завершення циклу цвітіння, тому ви отримаєте голу рослину, незважаючи на те, що ще середина вегетаційного періоду. Тому обрізання відцвілих квітів троянд — це просте, але важливе завдання для стимулювання безперервного цвітіння протягом усього літа. Зрізаючи зів’ялі квіти трохи вище здорового листя, ви дозволяєте своєму трояндовому кущу спрямувати свою енергію на утворення нових квітів, а не на розвиток шипшини.

Навіщо обрізати відцвілі квіти троянд саме зараз

Обрізання відцвілих квітів — це просто видалення зів’ялих квітів з троянди, оскільки це допомагає запобігти тому, щоб рослина спрямовувала свою енергію на шипшини або вмираючі квіти, які ось-ось опадуть.

Якщо обрізання відцвілих квітів провести на початку серпня, це допоможе троянді цвісти набагато довше. Це завдання також допомагає їй зосередити свою енергію на будь-яких нових бруньках, які почали рости.

Результатом будуть здоровіші, більші та довговічніші квіти троянд, тому ваш сад матиме приголомшливий вигляд навіть після закінчення літа.

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Якщо ви приділите час обрізанню відцвілих квітів зараз, це також допоможе покращити циркуляцію повітря навколо троянд, що допоможе запобігти грибковим захворюванням, таким як чорна плямистість, яка може серйозно зашкодити рослині восени.

Це дуже швидке садівниче завдання, яке допомагає підготувати троянди до зміни сезонів, а також зберегти їх красивими набагато довше без потреби в добривах.

Як обрізати відцвілі троянди

Для початку вам знадобиться пара гострих секаторів. Також рекомендується протирати секатор ізопропіловим спиртом або дезінфікуючими серветками після кожного зрізу.

Перевірте на наявність пелюсток квіти троянди, які мають зів’ялий вигляд, коричневі або тільки починають опадати. Також зверніть увагу на тонкі стебла, які не підтримують здорові квіти.

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Стежте за відцвілою квіткою вздовж стебла, поки не знайдете перший здоровий зелений листок з п’ятьма листочками. Він матиме вигляд як один листок, що складається з п’яти менших листочків, прикріплених до одного стебла.

Зріжте на п’ять сантиметрів вище п’ятилисткового листка, а також спробуйте зробити зріз під кутом 45 градусів вниз, оскільки це допоможе воді правильно стікати з рослини та запобігати хворобам.

Зберіть із землі всі відірвані квіткові пагони, оскільки листя, що гниє, може приваблювати шкідників — ось так просто проводиться обрізання відцвілих квітів на трояндах. Це займе менше п’яти хвилин, але натомість ви отримаєте більші та яскравіші квіти аж до пізньої осені.

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