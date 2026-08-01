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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1090
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Динамо — Карабах: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Перший поєдинок буде номінально домашнім для "біло-синіх" і відбудеться у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 6 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з азербайджанським "Карабахом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

Де дивитися матч Динамо — Карабах

На території України поєдинок "Динамо" — "Карабах" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Також гру можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ динамівці мали розпочати 2 серпня поєдинком проти "Лівого Берега", але через завантажений графік "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1090
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