ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Стали відомі плани "Челсі" щодо Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг

Українському футболісту дозволили негайно повернутися до гри.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Стали відомі плани лондонського "Челсі" щодо українського вінгера Михайла Мудрика, з якого зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

За інформацією видання Daily Mail, у клубі позитивно сприйняли рішення Футбольної асоціації Англії (FA) та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) допустити 25-річного українця до офіційних матчів.

У "Челсі" мають намір надати Михайлу всю необхідну підтримку, щоб він якомога швидше відновив ігрову форму та без проблем знову інтегрувався до складу команди.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, у серпні керівництво та тренерський штаб "Челсі" оцінять готовність Мудрика та ухвалять остаточне рішення — він залишиться в команді чи вирушить в оренду для набору форми.

"Мудрик повертається після допінгової справи — усе це вже позаду. У неділю він приєднається до "Челсі" на зборах у Гонконгу. Передсезонне турне стане для нього чудовою нагодою.

У "Челсі" оцінять стан Мудрика в серпні та найближчими тижнями, після чого ухвалять рішення: залишити його чи, можливо, дозволити йому піти — наприклад, в оренду. Побачимо, як розвиватимуться події.

Зараз Мудрик хоче лише бути на полі зі своїми одноклубниками, грати у футбол і демонструвати свою майстерність. Певний час він тренувався самостійно. Мудрик готовий, і ми побачимо, що буде далі", — сказав Романо у відео на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначалося, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

У квітні 2026 року Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie