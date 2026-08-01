Стали відомі плани "Челсі" щодо Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Стали відомі плани лондонського "Челсі" щодо українського вінгера Михайла Мудрика, з якого зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

За інформацією видання Daily Mail, у клубі позитивно сприйняли рішення Футбольної асоціації Англії (FA) та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) допустити 25-річного українця до офіційних матчів.

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У "Челсі" мають намір надати Михайлу всю необхідну підтримку, щоб він якомога швидше відновив ігрову форму та без проблем знову інтегрувався до складу команди.

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За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, у серпні керівництво та тренерський штаб "Челсі" оцінять готовність Мудрика та ухвалять остаточне рішення — він залишиться в команді чи вирушить в оренду для набору форми.

"Мудрик повертається після допінгової справи — усе це вже позаду. У неділю він приєднається до "Челсі" на зборах у Гонконгу. Передсезонне турне стане для нього чудовою нагодою.

У "Челсі" оцінять стан Мудрика в серпні та найближчими тижнями, після чого ухвалять рішення: залишити його чи, можливо, дозволити йому піти — наприклад, в оренду. Побачимо, як розвиватимуться події.

Зараз Мудрик хоче лише бути на полі зі своїми одноклубниками, грати у футбол і демонструвати свою майстерність. Певний час він тренувався самостійно. Мудрик готовий, і ми побачимо, що буде далі", — сказав Романо у відео на своєму YouTube-каналі.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначалося, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

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У квітні 2026 року Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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