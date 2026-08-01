Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3–9 серпня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 3 до 9 серпня?

Реклама

Овен

Цього тижня — втім, як і завжди — слід віддати перевагу діям, а не словам, оскільки разом із словами витрачається енергія, яку можна було б спрямувати на роботу і, як наслідок, на поліпшення свого матеріального становища.

Реклама

Телець

Небажано ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій — особливо негативних: вони — погані порадники, тому існує велика ймовірність серйозної помилки, яка спричинить значні збитки

Близнята

Цього тижня слід утриматися від будь-яких фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, яка, навіть якщо вона буде незначною, може спричинити серйозні збитки, тож краще не ризикувати.

Рак

Незважаючи на стабільність матеріального становища на цьому етапі життя, трохи розумної економії не завадить — це дасть змогу зібрати суму грошей, необхідну для важливого закупу.

Лев

Будь-які фінансові угоди в цей період буквально приречені на успіх, але особливо вдалими виявляться контракти, підписані цього тижня: вони принесуть не тільки цікаву роботу, а й очікувані дивіденди.

Реклама

Діва

Досягти бажаного — насамперед у фінансовому плані — зможуть лише ті, хто вміє й любить працювати, а от ті, хто сподівається отримати значний дохід, нічого для цього не роблячи, на свій превеликий жаль, нічого не отримають.

Терези

Зараз сприятливий час для обговорення фінансових питань із керівництвом: безпосередній керівник буде готовий піти назустріч і задовольнити прохання про значне підвищення заробітної плати.

Скорпіон

Не варто відмовляти у матеріальній допомозі людям, які до вас звернуться, оскільки вони справді її потребують, до того ж важливо пам’ятати: добрі справи завжди винагороджуються по заслузі.

Стрілець

На банківський рахунок цілком може надійти значна сума, але це не означає, що її можна витрачати бездумно: бажано відкласти певну суму — найкраще значну — на непередбачені витрати.

Реклама

Козоріг

Небажано підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди, не прорахувавши ретельно всіх можливих у такому разі наслідків: один неврахований фактор може призвести до невтішних результатів.

Водолій

На привабливу пропозицію заробити, практично нічого для цього не роблячи, слід, не вагаючись, відмовлятися: навіщо мати справу з шахраями, які вирішили нажитися на представниках цього знака.

Риби

Представникам цього знака настав час поділитися своїми знаннями та навичками з тими, хто цього потребує — викладацька діяльність дозволить їм не тільки реалізувати свої педагогічні амбіції, а й добре заробити.

Читайте також:

Новини партнерів