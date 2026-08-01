Що посадити в серпні: пʼять видів насіння, яке встигне дати врожай

Насіння в землі / © Associated Press

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Зараз саме час посадити п’ять видів насіння, яке не тільки швидко росте, але й забезпечить вам врожай до осені та й пізніше.

Еxpress.co.uk розповідає, що можна посіяти в серпні.

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Якщо ваша грядка починає видаватися трохи голою, експерт Бенедикт Ванхімс має кілька порад щодо легкого способу садіння рослин найближчими тижнями.

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Пак-чой

Першою, каже він, є капуста пак-чой. Пак-чой — це швидкозростальна капустяна рослина, яка найчастіше використовується в китайській кухні. Її можна використовувати в салатах або смажених стравах, хоча важливо не пересмажувати її, оскільки вона втратить свою апетитну хрусткість.Це одна з тих рідкісних культур, які смачні і мають чудовий вигляд у саду.

Пак-чой — це культура прохолодної пори року, а це означає, що їй надзвичайно подобається, коли її висівають на початку вегетаційного періоду, коли ще трохи прохолодно, а потім вона росте в ті прохолодні осінні дні. Садівник не радить висаджувати її під час справжньої спеки. Якщо посіяти її в розпал літа, вона має схильність до стрілкування, тобто зацвітає ще до того, як сформуються соковиті їстівні головки.

Бенедикт рекомендує спочатку садити пак-чой у розсаду, кладучи по дві насини в кожну лунку та просто викидати слабші з кожної пари, коли вони проростають.

Розсада не повинна рости більше трьох-чотирьох тижнів, щойно ви побачите, що коріння починає вистрибувати з нижньої частини касети, настав час висаджувати капусту на город.

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Щойно вона опинилися в землі, потрібно буде добре поливати її і, звичайно, захищати від слимаків.

Рукола

Його наступна рекомендація — рукола. Якщо є один урожай, який демонструє швидку перемогу — це ця рослина.

Бенедикт додає, що це одна з найшвидше зростальних салатних культур, яку часто можна збирати менш ніж за шість тижнів після посіву, і вона дуже універсальна для приготування їжі. Вона має чудовий перцевий, злегка горіховий, своєрідний присмак, що робить її чудовою для того, щоб додавати до піци, пасти або просто насолоджуватися нею окремо, свіжою з грядки. Немає поганого способу смакувати нею.

Це дуже слухняна рослина, яка проростає майже будь-де. Щойно сіянці з’являться, Бенедикт рекомендує проріджувати їх.

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Ви можете сіяти пару рядів кожні кілька тижнів, щоб забезпечити хороший урожай. Прості вимоги до вирощування полягають у тому, щоб добре поливати рослини, щоб вони не пересихали, і регулярно збирати врожай.

Вони навряд чи цвітуть у цю пору року, але навіть якщо цвітуть, квіти їстівні та можуть стати привабливою прикрасою для салату.

Пекінська капуста

Наш наступний гравець потребує трохи терміновості. Пекінська капуста справді цінує те, що її сіють у теплі наприкінці літнього посівного періоду.

Це ще одна менш відома, але дуже універсальна рослина, яка має чудовий смак в салаті. За словами Бенедикта, вона може бути вередливою, якщо її потурбувати, тому важливо бути особливо обережним, пересаджуючи розсаду з теплиці на грядку.

Як і всі капустяні, пекінська капуста, звичайно, є улюбленицею багатьох метеликів та молі, які відкладають яйця, з яких потім виростають гусениці, тому краще встановити сітку проти цих метеликів, щоб вони взагалі не могли до неї дістатися.

Одна річ, про яку слід пам’ятати, це те, що китайська капуста дуже любить хороше поливання.

Коріандр

Ще один суперечливий варіант — це коріандр, який для деяких людей має неприємний мильний смак. Але якщо ви не належите до цієї меншості, літо — найкращий час для посіву коріандру.

Якщо ви посієте його посеред літа, він майже одразу проросте, каже Бенедикт. Але потім, коли температура знижується, кінза або коріандр вступають у свою чергу та дають усі ці чудові ароматні листки, які ми прагнемо.

Він додає, що це важливий інгредієнт у тому, що він називає «трьома С»: сальса, салати та супи. Як і всі варіанти в його списку, коріандр дає швидкі результати. Пізнє літо — це справді сезон других шансів, каже Бенедикт, і все, що ми посіяли сьогодні, дасть нам щось смачне, що можна буде зібрати протягом кількох тижнів.

Ріпа

Наступний вибір Бенедикта — ще один дещо суперечливий. Зараз саме час спробувати посадити ріпу. Він каже, що ріпа, посіяна зараз, щоб рости до кінця сезону, це справжнє відкриття. Вона швидко ростиме, даючи солодку та ніжну цибулину, яку можна не тільки готувати — запікати з чебрецем та часником — але й тонко нарізати та додати до літнього салату.

«Її сіють так само, як і будь-яку іншу ґрунтову культуру, — каже він, — візьміть дрібку насіння та розсипте його якомога рідше вздовж ряду. Точна відстань між насінинами залежатиме від того, чи плануєте ви збирати її як молоду ріпу, чи чекати, поки вона виросте до повного розміру».

Найцікавіше те, що ріпа буде готова до вживання протягом шести-восьми тижнів, задовго до кінця сезону, каже Бенедикт. Ви також можете їсти листя рослини, але не зривайте занадто багато, адже, звісно, коріння має встигнути набрати вагу.

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