Что посадить в августе: пять видов семян, которые успеют дать урожай

Семена в земле / © Associated Press

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Сейчас самое время посадить пять видов семян, которые не только быстро растут, но и обеспечат вам урожай до осени и даже позже.

Express.co.uk рассказывает, что можно посеять в августе.

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Если ваша грядка начинает выглядеть немного пустой, эксперт Бенедикт Ванхимс дает несколько советов о том, как легко посадить растения в ближайшие недели.

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Пак-чой

Первым, говорит он, является капуста пак-чой. Пак-чой — это быстрорастущее капустное растение, которое чаще всего используется в китайских блюдах. Её можно использовать в салатах или жареных блюдах, хотя важно не пережаривать её, так как она потеряет свою аппетитную хрусткость. Пак-чой — одна из тех редких культур, которые вкусны и прекрасно смотрятся в саду.

Пак-чой — это культура прохладного сезона, а это значит, что она очень любит, когда её сеют в конце вегетационного периода, когда уже становится немного прохладнее, а затем она растёт в прохладные осенние дни. Садовод советует не сеять её во время сильной жары. Если вы посеете её в настоящую летнюю жару, она будет стрелковаться, а это значит, что зацветёт ещё до того, как сформирует пышные съедобные кочаны.

Бенедикт рекомендует сначала выращивать пак-чой в рассаду, помещая по два семечка в каждую лунку, а затем просто удалять более слабые из каждой пары, когда они прорастут.

Рассада не должна расти дольше трёх-четырёх недель; как только вы увидите, что корни начинают пробиваться из нижней части кассеты, пора высаживать капусту на грядку.

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Как только она окажется в земле, её нужно будет хорошо поливать и, конечно же, защищать от слизней.

Руккола

Его следующая рекомендация — руккола. «Если и есть один урожай, который гарантирует быструю победу, — то это именно это растение».

Бенедикт добавляет, что это одна из самых быстрорастущих салатных культур, которую часто можно собирать менее чем через шесть недель после посева, и она очень универсальна в приготовлении пищи. У неё превосходный перечный, слегка ореховый, своеобразный привкус, благодаря чему она отлично подходит для добавления в пиццу, пасту или просто для того, чтобы наслаждаться ею отдельно, свежей с грядки. Нет плохого способа насладиться ею.

«Это очень неприхотливое растение, которое прорастает практически везде». Как только появятся всходы, Бенедикт рекомендует их прореживать.

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Вы можете высевать по паре рядов каждые несколько недель, чтобы обеспечить хороший урожай. Требования к выращиванию просты: нужно хорошо поливать растения, чтобы они не пересыхали, и регулярно собирать урожай.

Они вряд ли цветут в это время года, но даже если цветут, их цветы съедобны и могут стать красивым украшением для салата.

Пекинская капуста

Нашему следующему участнику требуется немного срочности. Пекинская капуста действительно ценит то, что её сеют в тепле в конце летнего посевного периода.

Это ещё одно малоизвестное, но очень универсальное растение, которое отлично подходит для салатов. По словам Бенедикта, оно может быть капризным, если его потревожить, поэтому важно быть особенно осторожным при пересадке рассады из теплицы на грядку.

Как и все капустные, пекинская капуста, конечно же, является излюбленным лакомством многих бабочек и моли, которые откладывают яйца, из которых затем появляются гусеницы, поэтому лучше установить сетку против этих бабочек, чтобы они вообще не могли до неё добраться.

Стоит помнить одно: китайская капуста очень любит обильный полив.

Кориандр

Еще один спорный вариант — это кориандр, который у некоторых людей вызывает неприятный мыльный привкус. Но если вы не относитесь к этому меньшинству, лето — лучшее время для посева кориандра.

«Если вы посеете его в середине лета, он почти сразу прорастет, — говорит Бенедикт. — Но потом, когда температура понизится, кинза или кориандр вступают в действие и дают все эти замечательные ароматные листья, которые нам так нужны».

Он добавляет, что это важный ингредиент в том, что он называет «тремя С»: сальса, салаты и супы. Как и все варианты в его списке, кориандр дает быстрые результаты. Позднее лето — это действительно сезон вторых шансов, говорит Бенедикт, и всё, что мы посеяли сегодня, даст нам что-то вкусное, что можно будет собрать в течение нескольких недель.

Репа

Следующий выбор Бенедикта — ещё один несколько спорный. Сейчас самое время попробовать посадить репу. Он говорит, что репа, посеянная сейчас, чтобы дорасти до конца сезона, — это «настоящее открытие». Она будет быстро расти, давая сладкий и нежный луковицу, которую можно не только готовить — запекать с тимьяном и чесноком — но и тонко нарезать и добавить в летний салат.

Её сеют так же, как и любую другую почвенную культуру, — говорит он, — возьмите щепотку семян и рассыпьте их как можно реже вдоль грядки. Точное расстояние между семенами будет зависеть от того, планируете ли вы собирать её в качестве молодой репы или дождаться, пока она вырастет до полного размера.

Самое интересное, что она будет готова к употреблению в течение шести-восьми недель, задолго до конца сезона, — говорит он. Вы также можете есть листья растения, но не берите их слишком много, ведь вы же хотите, чтобы корень набрал вес.

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