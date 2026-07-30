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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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18
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Разогреет до +33: синоптики обещают сухую жару в последний день июля

В пятницу, 31 июля, период устойчивой антициклональной погоды будет продолжаться, осадки не ожидаются по всей территории Украины.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В пятницу будет тепло

В пятницу будет тепло / © Pixabay

В последний день июля погода в Украине будет преимущественно сухая и теплая, а в отдельных западных областях температура поднимется выше +30 °C.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

По прогнозу синоптиков, днем температура будет преимущественно +23…+30 °C, а на западе местами воздух прогреется до +33 °C.

Ночью синоптики прогнозируют с +10 до +18 °C.

Самым горячим регионом Украины завтра может стать мероприятие. В западных областях температура местами будет подниматься до +33 °C, особенно в дневные часы.

В других регионах максимумы будут оставаться в пределах +30 °C.

Отметим, по прогнозу синоптиков, во второй половине текущей недели в Украину зайдут теплые воздушные массы из Европы. По всей территории страны на фоне антициклона ожидается значительное потепление, которое особенно усилится в течение выходных.

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Количество просмотров
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