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- Украина
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Разогреет до +33: синоптики обещают сухую жару в последний день июля
В пятницу, 31 июля, период устойчивой антициклональной погоды будет продолжаться, осадки не ожидаются по всей территории Украины.
В последний день июля погода в Украине будет преимущественно сухая и теплая, а в отдельных западных областях температура поднимется выше +30 °C.
Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».
По прогнозу синоптиков, днем температура будет преимущественно +23…+30 °C, а на западе местами воздух прогреется до +33 °C.
Ночью синоптики прогнозируют с +10 до +18 °C.
Самым горячим регионом Украины завтра может стать мероприятие. В западных областях температура местами будет подниматься до +33 °C, особенно в дневные часы.
В других регионах максимумы будут оставаться в пределах +30 °C.
Отметим, по прогнозу синоптиков, во второй половине текущей недели в Украину зайдут теплые воздушные массы из Европы. По всей территории страны на фоне антициклона ожидается значительное потепление, которое особенно усилится в течение выходных.