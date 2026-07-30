Годами носила "бомбу замедленного действия": в Ровно женщине удалили гигантскую опухоль (фото)

Операционная / © Credits

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Маммологи Ровенского областного противоопухолевого центра провели сверхсложную операцию, удалив пациентке гигантскую опухоль груди весом более 5 кг. Женщина годами жила с новообразованием, не обращаясь за помощью.

Об этом сообщили на Facebook-странице Ровенского областного противоопухолевого центра.

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29 июля маммологи успешно провели сверхсложное оперативное вмешательство, во время которого удалили пациентке опухоль молочной железы общим весом 5,5 кг. Непосредственно опухоль весила более 4 кг, еще около 1,5 л составляла накопленная жидкость.

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В центре отметили, что женщина жила с новообразованием на протяжении многих лет. За это время опухоль постоянно увеличивалась, нанося пациентке значительный физический и психологический дискомфорт.

«Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем: не откладывайте визит к врачу. Не ждите, пока проблема станет критической», — призвали медики.

В противоопухолевом центре также подчеркнули, что многим людям бывает страшно обратиться к врачу или услышать диагноз. В то же время, специалисты призывают не откладывать первый шаг, ведь своевременное обращение дает шанс сохранить здоровье, избежать сложных операций, а нередко и спасти жизнь.

Вырезанная опухоль

Напомним, ранее львовские хирурги спасли 52-летнюю пани Лесю, удалив редкую 40-сантиметровую доброкачественную опухоль матки (лейомиому), проросшую из-за нижней полой вены почти до правого предсердия. Из-за риска отрыва тромба и массивного кровотечения к сложной операции привлекли мультидисциплинарную команду из сосудистых и кардиохирургов, онкологов и онкогинекологов.

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