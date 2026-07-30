Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 июля?

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Луна рассказывает

День, когда все, что с нами произойдет, предопределено нашими поступками, совершенными в предыдущий период времени. Можно сказать, что каждый получит по заслугам: за добро нам отплатят добром, а за зло — злом.

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Луна рекомендует

Желание отдохнуть будет настолько велико, что ему не удастся противостоять, поэтому не стоит этого делать — имеет смысл посвятить день, или хотя бы его часть, полноценному отдыху. Несмотря на середину недели, можно смело отправляться на шопинг: сегодня удастся приобрести массу нужных и качественных вещей, которые прослужат нам максимально долго.

Луна предостерегает

Причиной ссоры с друзьями или родственниками может стать любой пустяк, а последствия она будет иметь самые серьезные, поэтому от тесного общения с теми, кто нам дорог, в этот день лучше отказаться.

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