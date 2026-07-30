Инцидент с ракетой в Польше во время атаки РФ: в Европе жестко отреагировали

Ракета. / © Associated Press

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Ночью против 30 июля армия агрессора России нанесла массовый удар по Украине . Одна из воздушных целей нарушила пространство соседней Польши, являющейся членом НАТО.

Как отреагировали на инцидент в Европе, читайте в материале ТСН.ua.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ночной инцидент - это уже очередной случай нарушения воздушного пространства Евросоюза из-за российских ударов. По ее словам, ЕС продолжает работать над созданием надежной европейской системы безопасности на земле, море и воздухе.

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«Еще одно неприемлемое нарушение воздушного пространства ЕС, вызванное последними ударами России по Украине, — на этот раз над Польшей», — написала фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил , что действия Кремля составляют «угрозу для безопасности всей Европы». По его словам, инцидент с нарушением воздушного пространства Польши доказывает, что агрессия РФ выходит далеко за пределы Украины.

Президент Евросовета подчеркнул, что Европейский Союз полностью солидарен с Украиной и Польшей, власть которых «неустанно работает над защитой своих граждан». Он заверил, что ЕС будет в дальнейшем усиливать поддержку Украины, в частности, укрепление систем ПВО, противоракетной и противодроновой защиты.

«Европа и дальше будет единственной перед лицом этой агрессии», — подчеркнул Антониу Кошта.

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Президент Франции Эммануэль Макрон также «решительно осудил» российские удары по Украине и нарушение воздушного пространства Польши. В своем заявлении французский лидер также пообещал союзникам дальнейшую поддержку.

«Наша поддержка Украины и наших союзников будет неизменной. Это вопрос нашей коллективной безопасности», — подчеркнул Макрон.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что российская война уже давно представляет угрозу не только Украине. В частности, отметил он, тревогу вызывает падение воздушной цели на территории Польши, являющейся членом НАТО.

«Война России продолжает угрожать жизни далеко за пределами Украины. Мы поддерживаем Польшу и Украину», - подчеркнул эстонский лидер.

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В то же время Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна добавил , что война России «являет прямую угрозу безопасности НАТО и ЕС». По его словам, Европа должна усилить давление на Кремль, потому что «каждая упущенная возможность усилить санкции и еще больше изолировать Россию посылает неправильный сигнал».

"Россия должна сталкиваться с растущей политической, экономической и дипломатической изоляцией, пока она не прекратит свою войну, не выведет войска из Украины и не понесет полную ответственность", - заявил глава МИД Эстонии.

Напомним, польский премьер Дональд Туск высказался после падения ракеты вблизи города Люблин о том, что целью, вероятно, была не Польша. Впрочем, добавил он, «два из объектов нарушили польское воздушное пространство».

В то же время, оперативное командование Вооруженных сил Польши объяснило, почему не сбило воздушную цель. В частности, подполковник Яцек Горышевский заметил, что если бы ракета продолжила полет, то было бы принято решение ее сбить.

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