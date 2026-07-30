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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4574
Время на прочтение
1 мин

Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

В городе Люблин с утра звучала воздушная тревога, а военные поднимали в воздух истребители.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Флаг Польши.

Флаг Польши.

В ночь на четверг, 30 июля, соседняя Польша поднимала военную авиацию из-за массированного российского удара по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в сети X.

«Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении.

В воздух подняли истребители и самолет раннего радиолокационного предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и разведки были приведены в состояние готовности.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой исчезновения», — подчеркнули польские военные.

Все действия были направлены на защиту воздушного пространства Польши — прежде всего в районах, прилегающих к территориям, которые находились под угрозой российских ударов.

Как сообщалось, сегодня утром в польском городе Люблин раздалась воздушная тревога на фоне массированной на Украине. Представитель люблинского воеводы Марцин Бубич добавил, что тревога была объявлена по запросу Центра правительственной безопасности из-за возможных воздушных угроз. В северной части воеводства сирены не звучали.

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Дата публикации
Количество просмотров
4574
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