Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Флаг Польши.

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В ночь на четверг, 30 июля, соседняя Польша поднимала военную авиацию из-за массированного российского удара по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в сети X.

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«Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении.

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В воздух подняли истребители и самолет раннего радиолокационного предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и разведки были приведены в состояние готовности.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой исчезновения», — подчеркнули польские военные.

Все действия были направлены на защиту воздушного пространства Польши — прежде всего в районах, прилегающих к территориям, которые находились под угрозой российских ударов.

Как сообщалось, сегодня утром в польском городе Люблин раздалась воздушная тревога на фоне массированной на Украине. Представитель люблинского воеводы Марцин Бубич добавил, что тревога была объявлена по запросу Центра правительственной безопасности из-за возможных воздушных угроз. В северной части воеводства сирены не звучали.

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