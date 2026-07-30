Александр Рудинский научил Сидни Свини говорить по-украински: как актер подружился со звездой Голливуда

Александр Рудинский и Сидни Свини

Реклама

Украинский актер Александр Рудинский рассекретил, как учил американскую артистку Сидни Свини говорить по-украински и с кем из звезд Голливуда подружился.

Артист снялся в новом фильме от Netflix по вселенной «Гандам». Партерами Александра Рудинского на съемочной площадке были звезды Голливуда. Актер на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что вообще не испытывал дискомфорта. В общем, ему очень понравилось работать с иностранными коллегами. Более того, артисты подружились, активно общались, а вне съемок вместе проводили время — придумывали какие-то активности.

Реклама

«Великолепная поездка, два месяца длились съемки в Австралии, шикарный кастинг, там Сидни Свини, Джейсон Айзекс, Ноа Сентинео. Много у меня друзей появилось. Там Джейвон Уолтон из сериала „Эйфория“. Мы очень сдружились. Я не нервничал. Там настолько был дружный коллектив! Мы познакомились заранее, мы сдружились перед стартом съемочного периода, а потом как-то легче было. У нас была своя беседа, мы после каждого съемочного дня придумывали, чем заниматься», — говорит актер Анне Севастьяновой.

Реклама

Сидни Свини / © Associated Press

Кстати, Александр Рудинский признается, что учил коллег говорить по-украински. Например, Сидни Свини теперь может сказать: «Привет, меня зовут Сидни». Кроме того, иностранные коллеги оставляли Александру Рудинскому автографы, чтобы тот потом мог их разыграть на аукционах на нужды ВСУ. А Джейсон Айзекс вообще на сценарии актера написал: «Слава Украине!».

«Сидни Свини — простая, обычная девушка в футболке и кедах. Она очень радушная, была без макияжа. Вот простой человек! Научил ее говорить: „Привет, меня зовут Сидни“. Я многих там научил говорить по-украински какие-то базовые вещи», — делится актер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Напомним, недавно звезда сериала «Медведь» Эбон Мосс-Бакрак приготовил борщ по рецепту тещи из Киева. Он даже накормил им известную актрису.

Реклама

Новости партнеров