ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Олександр Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською: як актор подружився з зіркою Голлівуду

Актор знявся у фільмі від Netflix за всесвітом «Ґандам». Його партнерами на знімальному майданчику були зірки Голлівуду.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Олександр Рудинський та Сідні Свіні

Олександр Рудинський та Сідні Свіні

Український актор Олександр Рудинський розсекретив, як вчив американську артистку Сідні Свіні говорити українською та з ким із зірок Голлівуду подружився.

Артист знявся у новому фільмі від Netflix за всесвітом «Ґандам». Партерами Олександра Рудинського на знімальному майданчику були зірки Голлівуду. Актор на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що взагалі не відчував дискомфорту. Загалом, йому неабияк сподобалося працювати з іноземними колегами. Ба більше, артисти подружились, активно спілкувались, а поза зніманнями разом проводили час — вигадували якісь активності.

«Чудова поїздка, два місяці тривали знімання в Австралії, шикарний кастинг, там Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео. Багато у мене друзів з’явилось. Там Джейвон Волтон із серіалу „Ейфорія“. Ми дуже здружились. Я не нервував. Там настільки був дружній колектив! Ми познайомились завчасно, ми здружились перед стартом знімального періоду, а вже потім якось легше було. У нас була своя бесіда, ми після кожного знімального дня вигадували, чим займатися», — говорить актор Анні Севастьяновій.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

До речі, Олександр Рудинський зізнається, що вчив колег говорити українською. Наприклад, Сідні Свіні тепер може сказати: «Привіт, мене звати Сідні». Окрім того, іноземні колеги залишали Олександру Рудинському автографи, аби той потім міг їх розіграти на аукціонах на потреби ЗСУ. А Джейсон Айзекс взагалі на сценарії актора написав: «Слава Україні!».

«Сідні Свіні — проста, звичайна дівчина у футболці та кедах. Вона дуже привітна, була без макіяжу. От проста людина! Навчив її говорити: „Привіт, мене звати Сідні“. Я багатьох там навчив говорити українською якісь базові речі», — ділиться актор.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу «Ведмідь» Ебон Мосс-Бакрак приготував борщ за рецептом тещі з Києва. Він навіть нагодував ним відому акторку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie