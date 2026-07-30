Олександр Рудинський навчив Сідні Свіні говорити українською: як актор подружився з зіркою Голлівуду

Олександр Рудинський та Сідні Свіні

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Український актор Олександр Рудинський розсекретив, як вчив американську артистку Сідні Свіні говорити українською та з ким із зірок Голлівуду подружився.

Артист знявся у новому фільмі від Netflix за всесвітом «Ґандам». Партерами Олександра Рудинського на знімальному майданчику були зірки Голлівуду. Актор на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнається, що взагалі не відчував дискомфорту. Загалом, йому неабияк сподобалося працювати з іноземними колегами. Ба більше, артисти подружились, активно спілкувались, а поза зніманнями разом проводили час — вигадували якісь активності.

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«Чудова поїздка, два місяці тривали знімання в Австралії, шикарний кастинг, там Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео. Багато у мене друзів з’явилось. Там Джейвон Волтон із серіалу „Ейфорія“. Ми дуже здружились. Я не нервував. Там настільки був дружній колектив! Ми познайомились завчасно, ми здружились перед стартом знімального періоду, а вже потім якось легше було. У нас була своя бесіда, ми після кожного знімального дня вигадували, чим займатися», — говорить актор Анні Севастьяновій.

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Сідні Свіні / © Associated Press

До речі, Олександр Рудинський зізнається, що вчив колег говорити українською. Наприклад, Сідні Свіні тепер може сказати: «Привіт, мене звати Сідні». Окрім того, іноземні колеги залишали Олександру Рудинському автографи, аби той потім міг їх розіграти на аукціонах на потреби ЗСУ. А Джейсон Айзекс взагалі на сценарії актора написав: «Слава Україні!».

«Сідні Свіні — проста, звичайна дівчина у футболці та кедах. Вона дуже привітна, була без макіяжу. От проста людина! Навчив її говорити: „Привіт, мене звати Сідні“. Я багатьох там навчив говорити українською якісь базові речі», — ділиться актор.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу «Ведмідь» Ебон Мосс-Бакрак приготував борщ за рецептом тещі з Києва. Він навіть нагодував ним відому акторку.

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