ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
4697
Час на прочитання
3 хв

Під час атаки РФ Польщу сколихнули вибухи: впав невідомий об’єкт, утворилась величезна вирва - усі деталі

Над ранок невідомий об’єкт увірвався в повітряний простір Польщі, потім сталися вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Поліція Польщі.

Поліція Польщі. / © PAP

Доповнено додатковими матеріалами

Під час російської атаки на Україну вранці 30 липня лунали сирени у Люблінському воєводстві (Польща), що за 80 км від українського кордону. Вибухи сталися поблизу Туробіна та Тарнави. Згодом у полі виявили величезний кратер.

Що відомо про наслідки російської атаки у Польщі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Видання RMF24 і Wiadomości WP з посиланням на чиновників і рятувальні служби повідомили, що на світанку в Люблінському воєводстві завивали сирени. У польському повітряному просторі було виявлено невпізнаний об’єкт. Зранку у Тарнава-Колонії виявили великий кратер від падіння невідомого об’єкта.

Повітряна ціль у Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що радар системи ППО зафіксував активність щонайменше десятка ракет, що діяли у західних областях України, «які через напрямок свого польоту могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору».

Зазначається, що найближче до кордону Республіки Польща опинився один із об’єктів, «який о 3:29 наблизився на відстань близько 5 км, після чого змінив напрямок польоту й попрямував на схід».

«О 3:40 в польському повітряному просторі було виявлено невпізнаний об’єкт, що рухався на захід. Винищувач F-16 було направлено до цього району для його ідентифікації та перехоплення. О 3:46, перш ніж вдалося провести чітку ідентифікацію, об’єкт зник з радіолокаційних показників», — йдеться у заяві.

Військові додали, що на місце події було направлено гелікоптер Мі-24, екіпаж якого виявив ймовірне місце аварії на незабудованій території поблизу міста Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.

Вибухи і вирва біля Любліна

Поліція Любліна повідомила, що на світанку пожежники отримали повідомлення про вибух поблизу Туробіна та Тарнави. Окрім того, у штаб-квартирі пожежної служби воєводства повідомили, що, окрім вибухів, у небі було чути гучний шум.

«Черговий офіцер направив на місце події поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські виявили у полі кратер та розкидані уламки невідомого об’єкта між містами Тарнава-Колонія та Токари, на відстані приблизно 2 км від населених пунктів», — йдеться у повідомленні поліції.

За словами речника Люблінського воєводського командира Державної пожежної служб Томаша Стахіри, діаметр вирви в Тарнаві-Колонії становить приблизно 10 метрів. Поблизу було знайдено обгорілі металеві елементи.

Пожежники та поліція, зокрема та, що займається боротьбою з тероризмом, охороняють місце події, а гелікоптер патрулює територію з повітря. Триває розслідування щодо інциденту.

У Люблінському районі завивали сирени. Карти Google.

У Люблінському районі завивали сирени. Карти Google.

Сирени у Люблінському воєводстві

Близько 3:50 мешканців Любліна та більшості повітів Люблінського воєводства (за винятком північної частини) розбудив гучний звук сирен повітряної тривоги. Сирени було увімкнено на запит Центру урядової безпеки через можливу повітряну загрозу.

Сигнал в Любліні вив приблизно 10 хвилин. Після 4:00 ранку тривогу було скасовано.

Нагадаємо, на світанку 30 липня польська армія піднімала в повітря винищувачі та літака раннього радіолокаційного виявлення. Також у бойову готовність приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Водночас, військові наголошували, що дії мають превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4697
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie