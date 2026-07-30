Під час атаки РФ Польщу сколихнули вибухи: впав невідомий об’єкт, утворилась величезна вирва - усі деталі

Поліція Польщі. / © PAP

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Під час російської атаки на Україну вранці 30 липня лунали сирени у Люблінському воєводстві (Польща), що за 80 км від українського кордону. Вибухи сталися поблизу Туробіна та Тарнави. Згодом у полі виявили величезний кратер.

Що відомо про наслідки російської атаки у Польщі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Видання RMF24 і Wiadomości WP з посиланням на чиновників і рятувальні служби повідомили, що на світанку в Люблінському воєводстві завивали сирени. У польському повітряному просторі було виявлено невпізнаний об’єкт. Зранку у Тарнава-Колонії виявили великий кратер від падіння невідомого об’єкта.

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Повітряна ціль у Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що радар системи ППО зафіксував активність щонайменше десятка ракет, що діяли у західних областях України, «які через напрямок свого польоту могли становити потенційну загрозу для польського повітряного простору».

Зазначається, що найближче до кордону Республіки Польща опинився один із об’єктів, «який о 3:29 наблизився на відстань близько 5 км, після чого змінив напрямок польоту й попрямував на схід».

«О 3:40 в польському повітряному просторі було виявлено невпізнаний об’єкт, що рухався на захід. Винищувач F-16 було направлено до цього району для його ідентифікації та перехоплення. О 3:46, перш ніж вдалося провести чітку ідентифікацію, об’єкт зник з радіолокаційних показників», — йдеться у заяві.

Військові додали, що на місце події було направлено гелікоптер Мі-24, екіпаж якого виявив ймовірне місце аварії на незабудованій території поблизу міста Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.

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Вибухи і вирва біля Любліна

Поліція Любліна повідомила, що на світанку пожежники отримали повідомлення про вибух поблизу Туробіна та Тарнави. Окрім того, у штаб-квартирі пожежної служби воєводства повідомили, що, окрім вибухів, у небі було чути гучний шум.

«Черговий офіцер направив на місце події поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські виявили у полі кратер та розкидані уламки невідомого об’єкта між містами Тарнава-Колонія та Токари, на відстані приблизно 2 км від населених пунктів», — йдеться у повідомленні поліції.

За словами речника Люблінського воєводського командира Державної пожежної служб Томаша Стахіри, діаметр вирви в Тарнаві-Колонії становить приблизно 10 метрів. Поблизу було знайдено обгорілі металеві елементи.

Пожежники та поліція, зокрема та, що займається боротьбою з тероризмом, охороняють місце події, а гелікоптер патрулює територію з повітря. Триває розслідування щодо інциденту.

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У Люблінському районі завивали сирени. Карти Google.

Сирени у Люблінському воєводстві

Близько 3:50 мешканців Любліна та більшості повітів Люблінського воєводства (за винятком північної частини) розбудив гучний звук сирен повітряної тривоги. Сирени було увімкнено на запит Центру урядової безпеки через можливу повітряну загрозу.

Сигнал в Любліні вив приблизно 10 хвилин. Після 4:00 ранку тривогу було скасовано.

Нагадаємо, на світанку 30 липня польська армія піднімала в повітря винищувачі та літака раннього радіолокаційного виявлення. Також у бойову готовність приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Водночас, військові наголошували, що дії мають превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

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