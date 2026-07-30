США здали назад, визнавши право України сказати "ні" на "дух Анкориджа": дипломат

Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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США офіційно визнали, що Україна відмовилася від умов, які нав’язувалися так званим «духом Анкориджа». Вашингтону довелося рахуватися із суб’єктністю та позицією Києва.

Таку думку висловив ексочільник МЗС, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Radio NV.

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Пристайко заявив, що міжнародна суб’єктність України суттєво посилилася.

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«Наша суб’єктність зросла не тільки на папері, про що ми любили говорити у своїх статтях і виступах. Ні, наша суб’єктність пов’язана з тим, що ми, наприклад, відмовились від тої пропозиції, яка нам нав’язувалась „духом Анкориджа“. Це визнала американська сторона», — наголосив він.

Дипломат зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо фактично підтвердив провал пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які виникли після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі. За словами Пристайка, ці ініціативи не були прийнятними для України.

«Треба, умовно кажучи, привітати їх здатність політично визнати свою неправоту. А це саме так виглядало, коли Рубіо сказав, що «ні-ні, ми це більше не робимо, бо це українців не влаштовує». Не американців, помітьте, а українців. Яким би ми не були меншим партнером щодо американців, вони зважають і враховують нашу точку зору», — запевнив дипломат.

Також ексочільник МЗС висловив припущення, що зараз Київ і Вашингтон узгоджують початкові умови можливої домовленості про завершення війни РФ проти України. Надалі ці напрацювання, ймовірно, представлять російській стороні.

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Нагадаємо, раніше у липні Рубіо заявив, спроби Трампа і Путіна узгодити завершення війни на зустрічі в Анкориджі влітку 2025 року провалилися, оскільки Україна категорично відкинула кремлівський план «3 + 2» щодо розподілу територій. Держсекретар США зазначив, що мир неможливий без згоди обох сторін, тому Києву та Москві доведеться шукати нові концепції, розробку яких за відповідних умов готовий запропонувати Вашингтон.

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