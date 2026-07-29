Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто розважатися

Клематис

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У цей час можна влаштовувати свята, але лише ті, які будуть доречними в нинішній ситуації і, що особливо важливо, не передбачають масового скупчення людей.

Не тільки можна, а й потрібно влаштовувати весілля та вінчання: вважається, що ті, хто пройде обряд у цей день, житимуть довго й щасливо. Удача супроводжуватиме тих, хто не тільки сам випромінює радість, а й ділиться нею з іншими.

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Овен

Починати роботу над новим і важливим проєктом слід лише після тривалої та ретельної підготовки — імпровізація та експромти в цей час не підійдуть, тим більше, що з ходу нічого реалізувати не вдасться.

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Телець

Гарний настрій потрібно підтримувати будь-якими способами, але найкраще для цього підійде спілкування з близькими людьми, родичами чи друзями, тим більше, що, схоже, у них є для вас гарна новина.

Близнята

У будь-якій ситуації важливо покладатися на власний розум, не запитуючи думки і, тим більше, поради у оточення: воно не має всієї необхідної інформації, тому навряд чи зможе дати слушну пораду.

Рак

Потурання своїм слабкостям — особливо це стосується нездорового харчування та шкідливих звичок — може негативно позначитися на вашому здоров’ї та самопочутті, тому дуже важливо тримати себе в руках.

Лев

Складуться сприятливі умови для ділових переговорів: ваші партнери будуть готові піти вам назустріч навіть у найскладніших і найважчих для розв’язання питаннях — потрібно скористатися вдалим моментом.

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Діва

Цей день сприятливий для нових починань, особливо це стосується людей, чия робота так чи так пов’язана з творчістю, але креативність принесе користь представникам усіх — навіть суто технічних — професій.

Терези

Стаючи до реалізації нового — масштабного — плану, важливо правильно розрахувати не лише тактику та стратегію досягнення поставленої мети, а й власні сили — їх має вистачити на весь робочий період.

Скорпіон

Цього дня можна влаштувати собі невелике, але приємне свято: це може бути похід магазинами, поїздка на дачу і навіть невеличка вечірка для друзів — останнім часом ви встигли за ними скучити.

Стрілець

Перепадам настрою, які можуть охопити вас у цей час, необхідно протиставити силу волі та характер, якими ви наділені від природи — не дайте «емоційним коливанням» вивести вас із душевної рівноваги.

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Козоріг

День, коли не варто, як кажуть у таких випадках, очікувати милості від природи: щоб втілити в життя давню мрію, треба братися за справу самостійно й рухатися до мети, незважаючи на жодні перешкоди.

Водолій

Завжди слід бути максимально обережними під час користування побутовими електроприладами, але зараз — особливо: необережність у цьому плані може призвести до небажаних — травматичних — наслідків.

Риби

Можна підписувати важливі ділові договори та укладати серйозні фінансові угоди, як, втім, і здійснювати будь-які інші операції матеріального характеру — всі вони обіцяють бути успішними.

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