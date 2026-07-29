Ваш смартфон розряджається за кілька годин: перевірте ці 5 застосунків Google

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Навіть сучасні смартфони з акумуляторами великої ємності можуть швидко втрачати заряд через популярні застосунки Google. Експерти назвали п’ять програм, які найбільше навантажують батарею, та пояснили, як можна зменшити їхнє енергоспоживання.

Про це повідомляє BGR.

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Найбільше енергії під час роботи споживає YouTube. Застосунок одночасно використовує мобільний інтернет або Wi-Fi, процесор і дисплей, особливо під час перегляду відео у високій роздільній здатності.

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Експерти радять вимкнути автоматичне відтворення прев’ю відео та обмежити роботу застосунку у фоновому режимі.

Популярний браузер Google Chrome також може швидко витрачати заряд батареї.

Причина — фонові процеси, синхронізація даних між пристроями та функція попереднього завантаження сторінок. Вимкнення цих можливостей допоможе збільшити час автономної роботи смартфона.

Google Maps входить до числа найенерговитратніших застосунків через постійну роботу GPS, мобільного інтернету та дисплея під час навігації. Щоб зменшити навантаження на батарею, фахівці радять завантажувати офлайн-карти, знижувати яскравість екрана та вимикати фонову активність застосунку.

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На перший погляд Gmail здається невибагливим до ресурсів, однак постійна синхронізація пошти та миттєві сповіщення також скорочують час роботи смартфона.

Особливо це стосується користувачів, які використовують одразу кілька електронних скриньок.

До списку потрапив і Google Home.

Застосунок регулярно синхронізується з хмарними сервісами та може постійно використовувати геолокацію для автоматизації роботи пристроїв «розумного дому». Через це батарея розряджається швидше.

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Експерти рекомендують вимкнути постійний доступ до місцеперебування та заборонити застосунку працювати у фоновому режимі, якщо ці функції не потрібні.

Фахівці зазначають, що найефективнішими способами економії заряду залишаються вимкнення фонової активності застосунків, обмеження автоматичної синхронізації, використання офлайн-режиму в картах і відмова від зайвих функцій, які постійно працюють у фоновому режимі.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи безпечно заряджати смартфон чужими кабелями або дешевими аналогами та в яких випадках це може негативно вплинути на акумулятор телефона.

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