Україна поставила під сумнів стан польських МіГ-29: що не так з літаками

МіГ-29 / © Вікіпедія

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Україна може відмовитися від польських МіГ-29. Попри заяви Варшави про якість винищувачів, літаки потребують тривалого та дорогого ремонту, тому переговори застрягли.

Про це пише Defense Express.

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Який стан польських МіГ-29?

Як зазначив віцепрем’єр-міністр та очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у розмові з виданням Wirtualna Polska, винищувачі перебувають у належному для експлуатації стані.

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«Настільки хороший, що болгари хочуть їх купити», — заявив Косіняк-Камиш, підкреслюючи, що наявність потенційного покупця є головним доказом спроможності літаків.

У Defense Express зазначили, що оцінка українських фахівців свідчить про протилежне: стан машин виявився незадовільним, що й спричинило затримку у переговорному процесі. Заяву польського оборонного відомства спростовують одразу декілька суттєвих факторів.

Зокрема, Болгарія дійсно зацікавилася цими МіГ-29, однак виключно як «донорами» запчастин для підтримки власного парку радянських винищувачів. Болгарська сторона лише планує направити експертів для оцінки придатності деталей.

Крім того, нещодавно оприлюднені пресслужбою 22-ї авіабази ПС Польщі фотографії дев’яти літаків із заглушками на повітрозабірниках та упорами під шасі свідчать радше про спробу створити показову картинку боєздатності, ніж про реальну готовність машин до вильотів.

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Повідомляється, що наразі між Києвом та Варшавою тривають дискусії щодо того, яка з сторін фінансуватиме відновлювальні роботи, що вимагатимуть значних коштів та часу. Якщо компромісу не буде знайдено, Україна може повністю відмовитися від цієї поставки, зробивши ставку на закупівлю сучасних західних винищувачів — шведських Gripen та французьких Rafale.

Польські МіГ-29 для України — останні новини

Нагадаємо, Україна та Польща знову почали обговорювати можливість укладення угоди, яка передбачає передавання польських винищувачів МіГ-29.

У Міноборони Польщі заявили, що остаточне рішення щодо винищувачів залежить від української сторони, бо пропозиція Варшави «лежить на столі».

Також заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський спростував інформацію про те, що Польща хоче отримати від Києва дронові технології в обмін на винищувачі.

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Попри це повідомлялося, що одна країна НАТО звернулася до Польщі щодо бажання купити винищувачі МіГ-29, які Варшава готувала передати Україні. За наявною інформацією, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак можуть літати лише шість.

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