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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
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1 хв

У ЗСУ почали перевірку комплектування і справедливості розподілу — Генштаб

Особливу увагу приділяють аналізу того, наскільки ефективно та справедливо розподіляється особовий склад.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Збройних силах України стартувала комплексна перевірка військових частин. Головна мета — оцінити стан укомплектованості і забезпечити справедливий розподіл бійців.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Збройних силах України стартувала перевірка комплектування військових підрозділів і справедливості розподілу особового складу.

Основне завдання перевірки:

  • встановити реальний рівень укомплектованості бригад, полків і корпусів,

  • оцінити ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами,

  • визначити, які зміни потрібні для вдосконалення кадрового забезпечення.

Особливу увагу приділяють аналізу того, наскільки ефективно та справедливо розподіляється особовий склад відповідно до потреб військових частин, що виконують бойові завдання на різних напрямках фронту.

Очікується, що такі заходи сприятимуть підвищенню боєздатності війська, забезпеченню збалансованого кадрового ресурсу та ефективнішому використанню людського потенціалу.

«Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», — резюмували у Генштабі.

До слова, раніше цього ж дня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів першу розмову з командувачем Збройних сил США в Європі Алексусом Гринкевичем, під час якої представив бачення перемоги України. Сторони обговорили посилення бойових можливостей, розширення використання далекобійного ураження, розвиток армійських корпусів та зниження економічного потенціалу РФ за допомогою українських технологій та асиметричних підходів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
409
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