"Все, що не сховалося, запеклося": вчені пояснили, як насправді загинули динозаври

Як вимерли динозаври / © Pinterest

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Динозаври загинули в пекельній «печі», створеній гарячою хмарою пилу після удару астероїда об Землю 66 мільйонів років тому. До такого висновку дійшли науковці з Університету Пердью, коли закінчили досліджувати глобальні наслідки тієї катастрофи. Так, за версією дослідників, динозаври вимерли від пекельної температури і вогню.

Про це пише The Telegraph.

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Коли космічний об’єкт розміром з Еверест врізався у планету Земля на швидкості близько 72 000 км/год, він миттєво випарував усе на своєму шляху та спричинив пожежі в радіусі понад 1400 кілометрів. У повітря здійнялося понад 1000 кубічних кілометрів порід.

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Частина з них сконденсувалася у дрібні кам’яні краплі — сферули, які почали масово випадати на Землю. Вони ще більше розжарювали атмосферу.

Головною причиною масового мору динозаврів став гігантський шар пилу, який спрацював за принципом кришки на каструлі: він щільно накрив планету і не давав тепловому випромінюванню виходити в космос.

«Все, що не могло якось сховатися — під землею чи під водою — запеклося або засмажилося», — каже експертка з атмосферних наук, доктор Александрія Джонсон.

Після обчислення фізичних властивостей пилової хмари, науковці виявили, що вона виявилася майже непроникною для тепла. Тварини на поверхні отримали дозу теплового випромінювання, яка у 17 разів перевищувала смертельну для людини.

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Температура була настільки високою, що спалахували трава, хвоя та мох. Земля перетворювалася на суцільне згарище.

Професор Брендон Джонсон з кафедри наук про Землю, атмосферу та планети в Університеті Пердью розповів, що хмара пилу закрила випромінювання тепла, тому поверхня планети і все на ній ніби смажилися на вугіллі. Саме це вбило динозаврів і всіх інших стародавніх тварин.

Раніше вважалося, що основними факторами вимирання були цунамі та багаторазове похолодання через блокування сонячного світла. Однак нові дані свідчать: для більшості видів апокаліпсис стався значно швидше. Врятуватися вдалося лише пташиним динозаврам, а також тваринам, які змогли сховатися під землею або у воді.

Доказ того, що розплавлені породи дощем спадали на Землю, науковці вже знаходили раніше — мікроскопічні сферули виявляли навіть у зябрах викопних риб. Нинішній розрахунок довів, що саме цей шар пилу роками утримував смертоносне тепло біля поверхні.

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Динозаври: останні новини

Нагадаємо, науковців тривалий час дивувала відсутність водних або морських динозаврів. Розгадати цю загадку допомогло вивчення черепів спінозаврів — гігантських хижаків із щільними кістками, хвостом-веслом та зубами для лову риби, що вказувало на їхній напівводний спосіб життя.

Дослідники виявили на черепах пізніх видів спінозавридів специфічні заглиблення та канали над оком із протокою до ніздрі. Вони відповідають розташуванню соляної залози, яка, за аналогією до сучасних морських птахів та ігуан, дозволяла фільтрувати й виводити з організму смертельно небезпечний надлишок солі. Це класичний приклад конвергентної еволюції для виживання під час полювання у воді.

Палеонтолог Андреа Кау наголосив, що ці залози були приховані під шкірою і не змінювали зовнішність тварини, але дали змогу пов’язати будову кісток із дієтою динозавра. Автори дослідження підсумовують: більшість інших динозаврів так і не підкорила океани через анатомічну несумісність їхніх черепів із подібними солевивідними системами.

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