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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

"Виб’ємо з них усе л*йно": Трамп пригрозив Ірану після ракетної атаки

Дональд Трамп пригрозив Ірану потужним ударом після спроби ракетної атаки на американські сили, однак офіційно про підготовку операції у відповідь США не оголошували.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю після спроби ракетної атаки на американських військових на Близькому Сході.

В інтерв’ю Fox News він заявив, що Сполучені Штати можуть завдати по Ірану потужного удару.

«Ми виб’ємо з них усе лайно. Ми завдамо по них потужного удару, вони отримають доброго прочухана», — сказав Трамп.

Водночас американська сторона офіційно не повідомляла про підготовку удару у відповідь.

Що відомо про атаку

За даними Центрального командування Збройних сил США, 28 липня о 17:45 за східноамериканським часом сили Корпусу вартових Ісламської революції запустили з території Ірану кілька балістичних ракет.

У CENTCOM назвали це спробою раптової атаки на американських військових, розташованих у регіоні. Усі ракети вдалося перехопити.

«Сили США залишаються пильними та перебувають у стані підвищеної готовності», — заявили в командуванні.

Кількість ракет, засоби їх перехоплення та ймовірні цілі у CENTCOM не уточнили. Деякі медіа повідомляли, що удар міг бути спрямований по американських базах у Йорданії, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо також, що раніше Іран пригрозив убивством Меланії Трамп.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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