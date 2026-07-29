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- Війна
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"Виб’ємо з них усе л*йно": Трамп пригрозив Ірану після ракетної атаки
Дональд Трамп пригрозив Ірану потужним ударом після спроби ракетної атаки на американські сили, однак офіційно про підготовку операції у відповідь США не оголошували.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю після спроби ракетної атаки на американських військових на Близькому Сході.
В інтерв’ю Fox News він заявив, що Сполучені Штати можуть завдати по Ірану потужного удару.
«Ми виб’ємо з них усе лайно. Ми завдамо по них потужного удару, вони отримають доброго прочухана», — сказав Трамп.
Водночас американська сторона офіційно не повідомляла про підготовку удару у відповідь.
Що відомо про атаку
За даними Центрального командування Збройних сил США, 28 липня о 17:45 за східноамериканським часом сили Корпусу вартових Ісламської революції запустили з території Ірану кілька балістичних ракет.
У CENTCOM назвали це спробою раптової атаки на американських військових, розташованих у регіоні. Усі ракети вдалося перехопити.
«Сили США залишаються пильними та перебувають у стані підвищеної готовності», — заявили в командуванні.
Кількість ракет, засоби їх перехоплення та ймовірні цілі у CENTCOM не уточнили. Деякі медіа повідомляли, що удар міг бути спрямований по американських базах у Йорданії, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо також, що раніше Іран пригрозив убивством Меланії Трамп.