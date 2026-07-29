- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 412
- Час на прочитання
- 1 хв
25-річна жінка померла у салоні краси на популярному курорті
У салоні краси померла молода жінка: поліція уже затримала трьох людей, яких підозрюють у “незаконній медичній практиці”.
У Франції, в місті Ніцца, у салоні краси померла 25-річна жінка.
Про це пише Le Parisien.
Трагедія сталась у понеділок, 27 липня. Жінка прийшла до салону краси для косметичної процедури. Після цього їй раптово стало зле. На місце прибули медики, але врятувати життя молодій француженці не вдалось.
Причина смерті наразі залишається невідомою, але, за даними прокуратури Ніцци, розпочато розслідування за статтею «незаконна медична практика, ненавмисне вбивство та вживання шкідливих речовин».
«Дві жінки 1998 та 1990 років народження, а також один чоловік наразі перебувають під вартою поліції», — додали в прокуратурі.
На своєму вебсайті салон презентує себе як «салон краси» та пропонує такі послуги, як догляд за нігтями, випрямлення та нарощування волосся, а також підтяжку або нарощування вій.