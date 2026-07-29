ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

25-річна жінка померла у салоні краси на популярному курорті

У салоні краси померла молода жінка: поліція уже затримала трьох людей, яких підозрюють у “незаконній медичній практиці”.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Поліція розслідує смерть жінки у салоні краси

Поліція розслідує смерть жінки у салоні краси / © Reuters

У Франції, в місті Ніцца, у салоні краси померла 25-річна жінка.

Про це пише Le Parisien.

Трагедія сталась у понеділок, 27 липня. Жінка прийшла до салону краси для косметичної процедури. Після цього їй раптово стало зле. На місце прибули медики, але врятувати життя молодій француженці не вдалось.

Причина смерті наразі залишається невідомою, але, за даними прокуратури Ніцци, розпочато розслідування за статтею «незаконна медична практика, ненавмисне вбивство та вживання шкідливих речовин».

«Дві жінки 1998 та 1990 років народження, а також один чоловік наразі перебувають під вартою поліції», — додали в прокуратурі.

На своєму вебсайті салон презентує себе як «салон краси» та пропонує такі послуги, як догляд за нігтями, випрямлення та нарощування волосся, а також підтяжку або нарощування вій.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
412
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie