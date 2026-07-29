25-річна жінка померла у салоні краси на популярному курорті

Поліція розслідує смерть жінки у салоні краси / © Reuters

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У Франції, в місті Ніцца, у салоні краси померла 25-річна жінка.

Про це пише Le Parisien.

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Трагедія сталась у понеділок, 27 липня. Жінка прийшла до салону краси для косметичної процедури. Після цього їй раптово стало зле. На місце прибули медики, але врятувати життя молодій француженці не вдалось.

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Причина смерті наразі залишається невідомою, але, за даними прокуратури Ніцци, розпочато розслідування за статтею «незаконна медична практика, ненавмисне вбивство та вживання шкідливих речовин».

«Дві жінки 1998 та 1990 років народження, а також один чоловік наразі перебувають під вартою поліції», — додали в прокуратурі.

На своєму вебсайті салон презентує себе як «салон краси» та пропонує такі послуги, як догляд за нігтями, випрямлення та нарощування волосся, а також підтяжку або нарощування вій.

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