Грабіжник увірвався до салону краси: реакція відвідувачів його здивувала (відео)

Чоловік намагався пограбувати манікюрний салон в американському місті Атланті, але його спроба закінчилася несподівано.

Про це повідомляє CNN.

На кадрах із камер спостереження видно, як чоловік заходить до салону і починає кричати: "Всі на землю!" і “Дайте мені всі гроші!”. Але працівники та клієнти манікюрного салону лише дивляться на нього з цікавістю і ніяк не реагують.

Грабіжник ще якийсь час намагався привернути увагу до своїх вимог. Коли ж побачив, що його всі ігнорують і більше жодних шансів немає, то покинув приміщення, забравши лише мобільний телефон в однієї жінки.

Усе це тривало лише 30 секунд, як видно зі знімків камери спостереження.

Зображення стали вірусними в соціальних мережах, де користувачі висміюють грабіжника-невдаху.

Проте поліція Атланти розшукує його та просить громадськість допомогти встановити особу чоловіка, який нібито поїхав з місця злочину на сріблястому автомобілі.

Нагадаємо, раніше незграбний шахрай спробував пограбувати майстерню з ремонту телефонів у Південній Флориді з картонною коробкою на голові.

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