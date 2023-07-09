Грабіжник увірвався до салону краси: реакція відвідувачів його здивувала (відео)

Спробу пограбування потенційні жертви просто проігнорували, з цікавістю розглядаючи злочинця.
Чоловік намагався пограбувати манікюрний салон в американському місті Атланті, але його спроба закінчилася несподівано.
Про це повідомляє CNN.
На кадрах із камер спостереження видно, як чоловік заходить до салону і починає кричати: "Всі на землю!" і “Дайте мені всі гроші!”. Але працівники та клієнти манікюрного салону лише дивляться на нього з цікавістю і ніяк не реагують.
Грабіжник ще якийсь час намагався привернути увагу до своїх вимог. Коли ж побачив, що його всі ігнорують і більше жодних шансів немає, то покинув приміщення, забравши лише мобільний телефон в однієї жінки.
Усе це тривало лише 30 секунд, як видно зі знімків камери спостереження.
Зображення стали вірусними в соціальних мережах, де користувачі висміюють грабіжника-невдаху.
Проте поліція Атланти розшукує його та просить громадськість допомогти встановити особу чоловіка, який нібито поїхав з місця злочину на сріблястому автомобілі.
Нагадаємо, раніше незграбний шахрай спробував пограбувати майстерню з ремонту телефонів у Південній Флориді з картонною коробкою на голові.
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