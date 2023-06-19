Жінка виміняла шпильку для волосся на будинок: як їй це вдалося (відео)

Американка Демі Скіппер, яка у травні 2020 року розпочала проєкт Trade Me Project, виміняла шпильку для волосся на будинок.

Про це пише ladbible.com.

Все почалося з того, що 30-річна жінка натрапила на історію Кайла Макдональда, в якій він детально розповів, як йому за рік вдалося обміняти канцелярську скріпку на двоповерховий дім.

Вона вирішила зробити те ж саме через 15 років.

Шпилька Демі / Фото: instagram.com/trademeproject

Вперше Демі виміняла шпильку на біжутерію. Далі на окуляри, пилосос, сноуборд, Apple TV, дизайнерські кросівки, приставку Xbox, MacBook Pro, діамантове намисто та тренажер.

Вона проводила незліченну кількість годин, шукаючи в Мережі потенційні транзакції. Також Скіппер надсилала тисячі повідомлень у Facebook. Одного разу її навіть заблокували на платформі через її "підозрілу активність".

Але вона не зупинялася і справа дійшла до дорогих речей: авто Honda CRV, три трактори та трейлер, вартість якого 40 тисяч доларів. Саме його у листопаці 2021 року Демі виміняла на будинок неподалік в Кларксвіллі, штат Теннессі.

"Щойно я побачила будинок переді мною, я була шокована: "Святе лайно, ці ключі від цього будинку, і я володію ним. І тоді я плакала у дворі. Я впевнена, що сусід подумав щось на кшталт: "Що за чорт, наша нова сусідка божевільна". Це було справді дуже сюрреалістично", - пригадала вона.

Згодом Демі поділилася зі своїми 267 тисячами підписників в Instagram, як відремонтувала свій будинок.

Вона опублікувала відео, на якому показано порівняння "до" і "після".

Користувачі були приголомшені цією історією.

Ти дивовижна. Ти зробила нереальне

Так красиво! Яка дивовижна робота!

Я так тішуся за тебе! Молодець

Ти це зробила! Так, але я дуже заздрю, мені потрібен цей будинок

Нагадаємо, дівчина витратила 150 тисяч доларів на "гіпержіноче тіло" і залишилась невдоволеною. Вона показала фото до та після.

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