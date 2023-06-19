Жінка виміняла шпильку для волосся на будинок: як їй це вдалося (відео)

Вона похизувалася своїм домом.
Американка Демі Скіппер, яка у травні 2020 року розпочала проєкт Trade Me Project, виміняла шпильку для волосся на будинок.
Про це пише ladbible.com.
Все почалося з того, що 30-річна жінка натрапила на історію Кайла Макдональда, в якій він детально розповів, як йому за рік вдалося обміняти канцелярську скріпку на двоповерховий дім.
Вона вирішила зробити те ж саме через 15 років.
Вперше Демі виміняла шпильку на біжутерію. Далі на окуляри, пилосос, сноуборд, Apple TV, дизайнерські кросівки, приставку Xbox, MacBook Pro, діамантове намисто та тренажер.
Вона проводила незліченну кількість годин, шукаючи в Мережі потенційні транзакції. Також Скіппер надсилала тисячі повідомлень у Facebook. Одного разу її навіть заблокували на платформі через її "підозрілу активність".
Але вона не зупинялася і справа дійшла до дорогих речей: авто Honda CRV, три трактори та трейлер, вартість якого 40 тисяч доларів. Саме його у листопаці 2021 року Демі виміняла на будинок неподалік в Кларксвіллі, штат Теннессі.
"Щойно я побачила будинок переді мною, я була шокована: "Святе лайно, ці ключі від цього будинку, і я володію ним. І тоді я плакала у дворі. Я впевнена, що сусід подумав щось на кшталт: "Що за чорт, наша нова сусідка божевільна". Це було справді дуже сюрреалістично", - пригадала вона.
Згодом Демі поділилася зі своїми 267 тисячами підписників в Instagram, як відремонтувала свій будинок.
Вона опублікувала відео, на якому показано порівняння "до" і "після".
Користувачі були приголомшені цією історією.
- Ти дивовижна. Ти зробила нереальне
- Так красиво! Яка дивовижна робота!
- Я так тішуся за тебе! Молодець
- Ти це зробила! Так, але я дуже заздрю, мені потрібен цей будинок
Нагадаємо, дівчина витратила 150 тисяч доларів на "гіпержіноче тіло" і залишилась невдоволеною. Вона показала фото до та після.
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